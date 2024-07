Fondo per il turismo sostenibile, disponibili 7,6 milioni di euro: domande entro il 31 luglio

Fino alle ore 12:00 di mercoledì 31 luglio 2024 è possibile presentare la domanda di finanziamento nell’ambito del Fondo per il turismo sostenibile, accedendo con Spid/CIE all’apposita piattaforma sul sito istituzionale del Ministero del Turismo (https://istanze2. ministeroturismo.gov.it/). La misura- spiegano dal ministero- è finalizzata a sostenere progetti di investimento orientati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali. Le risorse disponibili ammontano a 7 milioni e 600 mila euro per l’anno 2024- prosegue il ministero- e il contributo erogato non potrà essere superiore al 50% del valore delle spese ammissibili previste dal progetto né, ancora, essere inferiore a 50 mila euro e superiore a 300 mila. Per maggiori informazioni su beneficiari, requisiti di ammissibilità, tipologie di interventi finanziabili e altro, si rimanda all’avviso pubblico del dicastero (https://www.ministeroturismo. gov.it/wp-content/uploads/ 2024/06/23418_24_Avviso_Turismo- Sostenibile_edizione-2024_ signed.pdf)