Fondo per la Repubblica Digitale: finanziamenti per 100 milioni in due anni

Il Comitato di indirizzo strategico (Cis) del Fondo per la Repubblica Digitale – iniziativa di partenariato pubblico privato che coinvolge le Fondazioni di origine bancaria – ha definito il Piano Strategico relativo alle annualità 2025-2026 che vede in campo risorse per 100 milioni di euro. Le misure approvate durante l’incontro – si legge in una nota – “sono volte a garantire il consolidamento di attività già avviate con successo e confermare nuove iniziative che guideranno le azioni del Fondo nel corso del biennio 2025-2026, per affrontare le grandi sfide del futuro in linea con la mission del Fondo”. Le modalità di intervento sono state definite da un Protocollo di intesa siglato tra il Governo e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri). L’obiettivo è sostenere progetti, selezionati attraverso bandi, rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, per accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Attraverso la valutazione d’impatto dei progetti sostenuti, il Fondo mira, nel quinquennio 2022-2026, a selezionare i più efficaci per ampliarne l’azione sul territorio nazionale e raggiungere più persone, realizzando miglioramenti tangibili nelle competenze digitali. L’obiettivo del Fondo è individuare le best practice in ambito di upskilling e reskilling digitale, da riportare al decisore pubblico perché possa utilizzarle nella definizione delle politiche future. Nel dettaglio il Fondo per la Repubblica Digitale ha definito il Piano Strategico per il biennio 2025-2026, proseguendo nella sua mission che prevede interventi mirati per la crescita delle competenze digitali e l’inclusione. Il Piano Strategico 2025-2026, delineato dal Comitato di indirizzo strategico, stabilisce la realizzazione dello scale up di bandi già realizzati attraverso la pubblicazione di nuovi bandi aperti a tutti gli stakeholder I progetti già sostenuti che avranno dimostrato maggiore impatto nella fase sperimentale riceveranno una premialità.

L’obiettivo è finanziare un numero ridotto di progetti, di maggiori dimensioni sia in termini di risorse economiche assegnate, di beneficiari raggiunti e di raggruppamenti proponenti al fine di testare la tenuta di tali progetti su un raggio d’azione più ampio e consegnare al decisore pubblico le migliori pratiche in termini di efficacia e impatto generato. Quanto alla dotazione complessiva di 100 milioni di euro, vengono stanziati in totale circa 85 milioni di euro per lo scale up dei bandi Futura, Onlife, Prospettive, Polaris e Digitale sociale; incremento del plafond del bando Fuoriclasse, volto al reinserimento sociale delle persone detenute attraverso la formazione digitale, da 5 milioni originariamente previsti a 10 milioni di euro, anche in considerazione dell’alto numero di proposte pervenute alla chiusura del bando, lo scorso 10 febbraio; apertura di una linea di cofinanziamento, con una dotazione di risorse pari a 5 milioni di euro, per attrarre risorse private e portare avanti collaborazioni strategiche e sostenere progetti con un alto potenziale di efficacia, in linea con le iniziative realizzate nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale messe in campo anche con il sostegno di Google.org; pubblicazione di un bando per il potenziamento dei Centri Facilitazione Digitale (5 milioni di euro).