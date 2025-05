Fondo per l’innovazione, bandi chiusi: 373 proposte per 3,4 mld di finanziamenti

I due bandi del Fondo per l’Innovazione 2024 si sono ufficialmente conclusi il 24 aprile, ricevendo un totale notevole di 373 proposte di progetto, a dimostrazione dell’impegno costante dell’industria europea nel percorso dell’UE verso la neutralità climatica, rafforzando al contempo la competitività. Nell’ambito dei bandi, la Commissione stanzierà fino a 3,4 miliardi di euro di finanziamenti provenienti dalle entrate del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS).per facilitare l’implementazione di tecnologie pulite all’avanguardia. Entrambi i lanci saranno effettuati il 3 dicembre 2025.

Il bando per le tecnologie Net-zero si è concluso con 359 candidature. Questi progetti hanno richiesto complessivamente 21,7 miliardi di euro di finanziamenti, evidenziando una domanda che supera di oltre nove volte il budget disponibile di 2,4 miliardi di euro. Il bando per la produzione di batterie per veicoli elettrici ha ricevuto 14 proposte, per un finanziamento UE di 1,6 miliardi di euro, superando anche in questo caso il budget di 1 miliardo di euro. Queste cifre sottolineano l’impegno delle industrie europee ad accelerare la diffusione delle tecnologie pulite, a decarbonizzare e a rafforzare la leadership industriale nei settori strategici.

Tecnologie a zero emissioni nette

Il bando Net-zero Technologies (IF24 Call) si basa sul successo dell’edizione 2023. Le 359 proposte di progetto sono localizzate in 28 paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e, complessivamente, eviteranno di emettere nell’atmosfera l’equivalente di 1,8 milioni di tonnellate di CO2 nei primi 10 anni di attività. In conformità con il Clean Industrial Deal, Pacchetto Vento, Strategia di gestione del carbonio industriale e legge sull’industria a zero emissioni nette, questo invito sostiene un business case più solido per l’industria europea e investimenti climaticamente neutri nella decarbonizzazione e nelle tecnologie pulite. Il bando IF24 prevedeva cinque argomenti per i quali i progetti potevano presentare proposte : I progetti su larga scala hanno ricevuto circa il 39% delle proposte totali; I progetti di media portata hanno ricevuto circa il 15% delle proposte; I progetti su piccola scala hanno ricevuto circa il 13% delle proposte; Il settore manifatturiero cleantech ha ricevuto circa il 14% delle proposte; Il tema dei piloti ha ricevuto quasi il 19% delle proposte Le principali aree di decarbonizzazione coperte dal bando riguardano le seguenti categorie: Industrie ad alta intensità energetica, che ha ricevuto 169 proposte, Gestione del carbonio industriale con 24 proposte, Energie rinnovabili con 67 proposte e Accumulo di energia, che ha ricevuto 43 proposte. Introdotte lo scorso anno, le categorie Mobilità, che includono trasporto marittimo, aereo e su strada, hanno ricevuto 50 proposte, mentre Edilizia ne ha ricevute 6. In particolare, le proposte per settori quali prodotti chimici, cemento e calce, raffinerie e idrogeno sono state numerose.

IF24 “Batteria”

La prima volta, è stato lanciato un bando dedicato a supporto della produzione di celle per batterie di veicoli elettrici in Europa (IF24 Battery). Questo bando altamente specializzato è una risposta all’iniziativa. Sostenere l’industria europea produttrice di batterie stanziando fino a 3 miliardi di dollari di finanziamenti UE tramite il Fondo per l’Innovazione. L’obiettivo è incentivare gli investimenti, stimolare la domanda e rendere l’industria europea produttrice di batterie più competitiva e resiliente, riducendo il rischio di dipendenza da fornitori esteri per questa tecnologia strategica. Il bando IF24 “Battery” ha ricevuto un totale di 14 proposte. Considerando la portata specialistica e ristretta di questo bando, questa ottima risposta dimostra la preparazione dell’industria a produrre celle per batterie per veicoli elettrici in Europa. Le proposte di progetto presentate provengono da otto paesi dell’UE, con il maggior numero di proposte provenienti dalla Germania, seguita da Francia, Bulgaria e Polonia. Questo bando mira ad affrontare le vulnerabilità della catena di approvvigionamento e a rafforzare la competitività nei settori della mobilità verde e dell’accumulo di energia elettrica. Per quanto riguarda la tecnologia delle batterie, le proposte riguardano le tecnologie agli ioni di litio, nichel, magnesio e cobalto (Li-Ion-NMC), allo stato solido e agli ioni di litio-ferro-fosfato (Li-ion-Ferro). Complessivamente, le proposte mirano a evitare l’equivalente di 138 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 in un periodo operativo di 10 anni.