Sicilia Fse tra presente e futuro, martedì 18 luglio l’evento annuale a Palermo

“Sicilia Fse tra presente e futuro”: è questo il titolo dell’evento annuale del Piano operativo del Fondo sociale europeo per la Sicilia che si terrà martedì 18 luglio all’istituto “Vittorio Emanuele III” di Palermo, in via Duca della Verdura 48, a partire dalle 9,30.

L’appuntamento, dedicato all’annualità 2022, servirà a fare il punto sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri. Ad arricchire la mattinata le testimonianze dei destinatari che hanno beneficiato delle azioni previste nel Po Fse Sicilia. Tra questi, progetti di inclusione sociale, come quello che vede protagonisti i detenuti dell’Ucciardone, di scambi culturali internazionali nell’area del Mediterraneo, di mobilità studentesca, di politiche attive del lavoro, di pari opportunità.

La giornata si aprirà con l’esecuzione dell’Inno di Mameli e dell’Inno alla Gioia a cura dell’Ensemble di ottoni del Conservatorio statale di musica Arturo Toscanini di Ribera (Agrigento), diretto da Nicola Di Grigoli.

Per partecipare, inviare una email, entro le ore 12 di lunedì 17 luglio, a fsesicilia2020@regione. sicilia.it.