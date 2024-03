Fondo sovrano di Singapore potrebbe investire in OpenAI

Roma, 5 mar. (askanews) – Il fondo sovrano di Singapore Temasek Holdings sta tenendo colloqui su un investimento in OpenAI, la società tech che ha prodotto ChatGPT, in un accordo che segnerebbe la prima volta che un gruppo sostenuto da uno stato finanzia il gigante dell’IA. Lo segnala oggi il Financial Times.

Alti dirigenti di Temasek hanno incontrato l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman più volte negli ultimi mesi, secondo due fonti del FT.

Un’altra persona che ha familiarità con le discussioni ha detto che il gruppo di Singapore era inizialmente interessato a investire nel fondo di venture capital di Altman Hydrazine Capital, ma i colloqui più recenti hanno incluso anche OpenAI. Non ci sarebbero ancora accordi sulle dimensioni dell’investimento.

I negoziati arrivano mentre Altman cerca trovare i fondi che consenta o a OpenAI di ridurre la sua dipendenza dai chip Nvidia, producendoseli in proprio.

Nonostante l’enorme crescita delle entrate dal lancio di ChatGPT nel novembre 2022, Altman sostiene che OpenAI rimane in perdita a causa dei vasti costi di costruzione e formazione dei suoi modelli linguistici di ampie dimensioni.

Altman ha anche discusso con investitori profondi in Medio Oriente e in Asia, tra cui lo sceicco Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, una delle figure più ricche e influenti di Abu Dhabi, e il fondatore di SoftBank Masayoshi Son, secondo le persone che hanno familiarità con i colloqui.

Il portafoglio da 287 miliardi di dollari di Temasek include alcune delle migliori start-up tecnologiche del mondo, incluso il gruppo di pagamenti Stripe.