Fonseca “Con l’Empoli gara difficile, Leao? Meglio in campo”

MILANO (ITALPRESS) – “La gara contro l’Empoli di domani sarà molto difficile: loro sono molto aggressivi in fase difensiva. Non prendono molti gol: sono la quarta miglior difesa del campionato in questo momento. Ripeto, sarà una sfida difficile”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro il club toscano. “I punti di distacco dalla vetta della classifica? Mi piacerebbe di certo avere più punti all’attivo ma vado avanti con positività. Leao è meglio averlo in campo che in panchina? Questo sì, adesso sì. Ogni allenatore attua diverse strategie. Sono molto soddisfatto della reazione di Rafael al fatto di esser stato in panchina per alcuni match. Ma sia da Leao che dagli altri voglio continuità. La squadra ha bisogno di questo Rafael. Fofana è diffidato? La prossima partita è la più importante. Mi aspetto che lui faccia una gara intelligente, in modo da non prendere cartellini gialli. In questo momento non posso prendere il rischio di fare a meno di Fofana”, ha precisato poi l’allenatore rossonero.

Sulla pressione legata alla sua professione, infine, Fonseca ha le idee chiare: “Noi allenatori non possiamo scappare dalla pressione se siamo alla guida di club come il Milan o come il Manchester City. Non so cosa sia successo a Guardiola (in merito ai graffi presenti sul viso e sulla testa del tecnico spagnolo). Ma stare qui vuol dire avere pressioni in tutti i momenti, tutti i giorni. Non solo con la stampa e i tifosi ma anche dentro il gruppo e con i giocatori. Al Milan siamo una squadra che deve vincere sempre. Se non vogliamo avere questa pressione non possiamo stare qui e stare a questo livello. Non penso ci sia altro modo. E’ una pressione grande, grandissima. E si sente tutti i minuti, tutti i giorni. Io dico che il calcio è per gente forte. Se non siamo forti non possiamo stare nel calcio a questo livello”.

– foto Ipa Agency –

