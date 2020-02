Fonseca “Nessuna tensione, preoccupato solo di battere il Gent”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono preoccupato solo di quello che dobbiamo fare per vincere la partita”. Cosi’ il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida di domani sera all’Olimpico (ore 20.45) contro il Gent, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. “Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro – spiega il mister giallorosso in conferenza stampa – E’ vero che abbiamo una partita contro una squadra molto forte, ma devo dire che abbiamo segnali che la squadra sta meglio ed e’ pronta per affrontare un impegno cosi’ difficile”. La crisi della Roma, per Fonseca, non ha prodotto alcun confronto teso nello spogliatoio: “C’e’ un buon rapporto, come sempre. Ora e’ piu’ facile inventare cose di spogliatoio, i problemi tra i giocatori, allenatori e societa’, ma penso che non sia giusto. Stiamo lavorando onestamente, non c’e’ alcuna intenzione di nascondere qualcosa”. “Se un allenatore non vuole la pressione non puo’ allenare una grande squadra come la Roma. Per me non e’ un problema – prosegue Fonseca – Non penso di essere diverso dagli altri, quando perdo la critica e’ piu’ forte rispetto a quando vinco. Non e’ vero che a Roma c’e’ piu’ pressione o che sia piu’ difficile, e’ cosi’ in ogni grande squadra che vuole vincere”. Su Lorenzo Pellegrini: “E’ vero che e’ stato fuori per infortunio ma non ha alcun problema fisico. Il problema e’ il momento della squadra e Lorenzo, in questo momento, ha accusato di piu’ la responsabilita’. Deve giocare senza la voglia di dimostrare che dobbiamo cambiare velocemente, deve cercare di essere equilibrato”.

19-Feb-20 13:48