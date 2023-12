Fontana: il presepe è parte dei valori e dei sentimenti del Paese

Il presidente della Camera: “E’ una rappresentazione di pace”

Roma, 13 dic. (askanews) – “San Francesco, tornando dalla Terrasanta vide a Greccio questo luogo che gli ricordava molto Betlemme e fece questa rappresentazione, quindi immaginatevi quanti anni sono passati, quante persone hanno visto i presepi e quale arte e quale passione c’è in tutta Italia per questa rappresentazione”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana intervenendo all’inaugurazione della mostra su tre presepi: quello di Greccio (dove fu realizzato il primo presepe vivente, da san Francesco d’Assisi, 800 anni fa), di Verona e di Napoli, allestiti nella Galleria dei Presidenti della Camera dei deputati.”Abbiamo voluto unire un po’ in maniera simbolica Verona, Napoli e Greccio in questa che è una rappresentazione tipica dell’Italia – ha spiegato Fontana – e penso che sia una tradizione da continuare a tramandare perché rappresenta veramente una cosa stupenda: una famiglia con un bambino, in estrema povertà tra l’altro, in condizione di disagio perché si trasferirono proprio in quel momento da un’altra città, e questo bambino venne appoggiato in questa mangiatoia, in una stalla”. Il presepe “è una rappresentazione di pace, di bontà, una cosa che penso rappresenti molto anche la cultura e il sentimento di tutti gli italiani. Abbiamo voluto fare questa rappresentazione e dare spazio a queste opere perché riteniamo veramente che il presepe sia parte della nostra cultura, parte dei nostri valori, dei nostri sentimenti e riteniamo così anche di poter fare qualcosa di buono anche per la nostra identità e le nostre tradizioni”.