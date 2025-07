Fonti Forza Italia : nessun incontro in programma tra Tajani e Marina Berlusconi

Milano, 14 lug. (askanews) – Nessun incontro in programma tra il vicepresidente del consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani e Marina Berlusconi, come ipotizzato nei giorni scorsi. L’agenda del ministro degli Esteri è infatti fitta di appuntamenti istituzionali, sottolineano fonti di Forza Italia: stamattina è in programma a Quirinale l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il cancelliere austriaco Christian Stocker, poi Tajani presiederà il Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio, al termine del quale partirà per gli Stati Uniti per incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio.