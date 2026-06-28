Food 4.0, hamburger “su misura”: l’Intelligenza Artificiale scende in campo

Si chiama “BurgerAI” il nuovo sistema di intelligenza artificiale capace di ideare ricette per hamburger personalizzati in base a età, gusti, esigenze nutrizionali e obiettivi di sostenibilità del singolo consumatore. Un’innovazione che segna il passaggio dell’IA dalla previsione alla progettazione, come spiegano i ricercatori dell‘Università di Stanford in due articoli pubblicati rispettivamente sulla rivista npj Science of Food e su Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. “Stiamo iniziando a dimostrare che l’IA può trasformare il food design in una scienza quantitativa – afferma la coordinatrice degli studi, Ellen Kuhl – con applicazioni in altri importanti campi”, come la progettazione di materiali, la scoperta di farmaci, la fisica e l’ingegneria. Partendo da oltre duemila ricette di hamburger tratte dal sito Food.com, BurgerAI ha imparato a riconoscere schemi nelle combinazioni e nelle quantità degli ingredienti per generare nuove ricette di hamburger da zero. L’IA mette in relazione queste caratteristiche con le preferenze dell’utente in termini di gusto e consistenza ideando ricette completamente nuove, ottimizzate per sapore, sostenibilità e valore nutrizionale, e personalizzate in base a sesso, età e attività fisica. Per testare la validità del prodotto finale, i ricercatori hanno servito cinque hamburger progettati dall’intelligenza artificiale e preparati da chef professionisti a oltre 100 volontari, nell’ambito di un test di assaggio condotto in un ristorante di San Francisco. Nel confronto diretto con un popolare hamburger da fast food, le due varianti del Delicious Burger sviluppate da BurgerAI hanno ottenuto risultati pari o superiori in termini di gradimento complessivo, sapore e consistenza.

Mushroom Burger ha ridotto l’impatto ambientale di oltre un ordine di grandezza, mentre il Bean Burger ha raggiunto un punteggio nutrizionale circa doppio rispetto all’hamburger del fast food. “L’intelligenza artificiale non si è limitata a generare ricette di hamburger plausibili: ha creato hamburger che le persone apprezzano davvero”, commenta Kuhl. Ildi oltre un ordine di grandezza, mentre ilha raggiunto unrispetto all’hamburger del fast food. “L’intelligenza artificiale non si è limitata a generare ricette di hamburger plausibili: ha creato hamburger che le persone apprezzano davvero”, commenta Kuhl.