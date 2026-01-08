Food 4.0, nasce l’app di Identità Golose: guide a bar, pizzerie e ristoranti

Identità Golose compie un nuovo passo nel proprio percorso editoriale e digitale e lancia la sua nuova App. Uno strumento che affianca la piattaforma online identitagolose.it e ne porta l’intero ecosistema sul mobile, rendendo ancora più immediata e accessibile la consultazione delle guide, dei contenuti editoriali e dei progetti che da vent’anni raccontano l’evoluzione della gastronomia contemporanea. Già disponibile, l’App nasce come naturale estensione della piattaforma digitale di Identità Golose, che resta il fulcro editoriale del progetto fondato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni. Sito e applicazione convivono e viaggiano in parallelo, condividendo metodo, visione e contenuti, declinati su due ambienti complementari: il web e il mobile. Un ecosistema unitario che consente di attraversare con continuità l’universo Identità Golose, adattandosi alle diverse modalità di fruizione. L’App è strutturata attorno a due sezioni centrali dedicate alle guide: da un lato la Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e Mondo 2026, curata da Gabriele Zanatta, che raccoglie oltre 1.150 indirizzi selezionati e offre una fotografia aggiornata della ristorazione contemporanea; dall’altro la Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’Autore 2026, curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi, che censisce più di 580 pizzerie e 415 cocktail bar, raccontando l’evoluzione dell’arte dei lievitati e della miscelazione come linguaggi sempre più strutturati e identitari. Accanto alle guide, la home dell’App consente di consultare anche la parte di news e approfondimenti editoriali, portando sullo smartphone l’attualità raccontata quotidianamente da Identità Golose. La piattaforma è inoltre pensata per integrare progressivamente anche i contenuti e le informazioni legate al Congresso di Identità Milano, all’hub internazionale della gastronomia Identità Golose Milano e alle future evoluzioni editoriali, a partire dalle prossime edizioni della Guida alle Bollicine del Mondo. Oltre agli indirizzi selezionati, la nuova APP rende consultabili tutti i premi assegnati dalle Guide Identità Golose 2026, che rappresentano uno degli elementi distintivi del progetto editoriale.