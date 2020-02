Food: de Rose (Grandi Stazioni Retail), ‘con Open Colonna Bistrò 1° classe a Termini’

Roma, 20 feb. (Labitalia) – “Il nostro primo obiettivo era di valorizzare il patrimonio di questa stazione, di ridare bellezza a Roma Termini. Il secondo obiettivo era di riportare in stazione il ristorante prima classe, che c’è spesso nelle grandi stazioni nel mondo. Una ‘prima classe’ in uno spirito molto democratico e quindi aperto a tutte le persone”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Sebastien de Rose, chief operating officer di Grandi Stazioni Retail, all’inaugurazione alla Stazione Termini di Open Colonna Bistrò, il nuovo ristorante dello chef stellato Antonello Colonna, realizzato con Chef Express (Gruppo Cremonini) all’interno nei rinnovati spazi dell’Ala Mazzoniana, sul lato di Via Giolitti (all’altezza della galleria di testa).

E Grandi Stazioni Retail guarda a un futuro di ‘prima classe’ per la stazione di Roma Termini, “perché vogliamo alzare la qualità del servizio, la qualità del comfort in stazione: abbiamo grandi ambizioni per questa stazione che speriamo vedremo nascere nei prossimi due anni”.