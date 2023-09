Food: ecco 1° edizione Campionato mondiale del panettone a squadre, da 10 a 13 ottobre la sfida

(Adnkronos) – È un’estate all’insegna di durissimi allenamenti per i maestri lievitisti Claudio Gatti, Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo e Beniamino Bazzoli: saranno loro a rappresentare l’Italia in occasione del primo ‘Campionato mondiale del panettone a squadre’, evento internazionale organizzato e promosso dall’’Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano’, in collaborazione con Italian Gourmet in qualità di official media partner e HostMilano che inaugurerà il 9 ottobre presso Eataly Verona.

La nazionale capitanata da Gatti ha trascorso le ultime settimane impegnata in intense sessioni di training sotto la supervisione del team manager Davide Malizia e dei coach Ezio Marinato e Maurizio Bonanomi, tra preparazioni top secret e degustazioni, analisi e studio del regolamento fin nei minimi dettagli.

I nostri maestri dovranno confezionare 10 panettoni identici in tre diverse versioni: la realizzazione del panettone classico italiano spetterà ad Aniello di Caprio, quella del panettone al cioccolato con impasto al cioccolato a Giuseppe Mascolo, mentre a cimentarsi con il lievitato innovativo “panettone salato” sarà Claudio Gatti. Beniamino Bazzoli sarà invece la riserva d’eccellenza del team: a lui l’arduo compito di sostituire in caso di necessità uno degli altri componenti della squadra, per competere ad altissimo livello grazie alla sua abilità in tutte le categorie.

Sette le squadre da battere, ognuna composta da un team manager e tre concorrenti tra cui un capitano-portavoce ed eventuali allenatori: la nazionale francese con il capitano Manuel Barthélémy, Raphaël Jubert, Matthias Arbion e il team manager Quentin Berthonneau; il team spagnolo composto dal capitano Tonatiuh Cortés, Rafel Aguilera, José Manuel Marcos Candela e il team manager José Romero Barranco; la squadra polacca capitanata da Cesare Candido con Jacek Wiarek, Kamil Holeksa e il team manager Raffaele Derosa; la Germania scenderà in campo con il capitano Giorgio Mecca, Leonardo Scala, Steve de Filippo e il team manager Arnd Erbel; l’Argentina sarà capitanata da Juan Manuel Alfonso Rodríguez che concorrerà insieme a Samuel Gonzales e Nicolàs Welsh con il team manager Mariano Zichert; Giovanna Shih-Chieh Chen guiderà la squadra di Taiwan, che sarà in gara insieme a Wu Pao Chun, Chung-Yu Hsieh e la team manager I-Chun Lin; infine a rappresentare il Giappone saranno i maestri Kanako Takada nel ruolo di capitano, Seiji Yamanaka, Yoshihiro Fujisawa e il team manager Hiroki Sato.

Nei laboratori del Gruppo Polin le nazionali si sfideranno su due turni di gara, il primo nei giorni 10 e 11 ottobre con Francia, Germania, Italia, Spagna e il secondo il 12 e 13 ottobre con Argentina, Giappone, Polonia, Taiwan: tutte le fasi della competizione saranno riprese dalle telecamere, a supporto dell’attività dei giudici, per mostrare passo dopo passo e in maniera del tutto trasparente il lavoro dei maestri, senza doversi limitare unicamente a giudicare il prodotto finito. La finalissima sarà trasmessa anche in diretta streaming.

Il 14 ottobre all’HostMilano di Fiera Milano, dalle 17, avrà luogo la proclamazione dei vincitori del primo trofeo Pwc a squadre, insieme alla consegna dei premi speciali: a decidere sarà una giuria composta da esperti e nomi di primo piano della pasticceria internazionale insieme ai team manager di ogni squadra.

Saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza attraverso rigidi criteri di valutazione che riguarderanno i lievitati prodotti rigorosamente con lievito madre fresco e proveniente dal paese rappresentato – vero fattore identitario di ogni nazione- la riduzione dei rifiuti, il lavoro di squadra, la pulizia e la presentazione finale. La classifica sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti dalle squadre nelle diverse categorie.

Il primo ‘Campionato mondiale del panettone a squadre’ è sostenuto e realizzato grazie al contributo e al supporto tecnico di sponsor prestigiosi, che mettono a disposizione tutta la loro professionalità, con attrezzature, strutture e materie prime che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo: le materie prime fornite dagli sponsor tecnici saranno infatti utilizzate dalle squadre durante la gara. Prodotti esclusivi e di altissima qualità, di cui ogni team ha ricevuto una campionatura spedita direttamente al proprio Paese per gli allenamenti.

I brand che sostengono il Pwc sono: Agugiaro & Figna Molini, Brazzale, Cesarin, Don Vanilla, Gruppo Polin, Icam, Mielizia, Pomati, Reviva, Sanelli, Work Line Divise. Wine Partner di tutta la manifestazione: Foss Marai.