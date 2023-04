Food Hub, a Napoli la nona tappa del tour ministeriale per promuovere la sostenibilità dei prodotti alimentari

Si è svolta a Napoli, a Palazzo Caracciolo, la nona e penultima tappa del Food Hub Tour, l’iniziativa realizzata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da Unioncamere che rientra tra i progetti finanziati dal Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura 2014-2020, con la collaborazione tecnico-scientifica di Bmti e Italmercati.

L’evento deve la sua organizzazione al Caan, Il Centro AgroAlimentare di Napoli nonché il più importante centro di riorganizzazione territoriale e di politica distributiva della Regione Campania degli ultimi anni. Non a caso, il ruolo dei mercati all’ingrosso come hub alimentari e punto di ritrovo per gli operatori della filiera è sempre stato primario nella logica del Progetto. In particolare, il Caan rappresenta un polo di primaria importanza che assolve diverse funzioni a vantaggio non solo dei produttori ma anche dei consumatori finali, garantendo la valorizzazione della produzione locale, esercitando il controllo igienico-sanitario, garantendo e tutelando la qualità dei prodotti (tracciabilità di filiera) e assicurando la corretta formazione dei prezzi all’ingrosso.

Con il suo tour Food Hub ha voluto avvicinare e tutelare l’intera filiera ittica nel segno della sostenibilità, favorendo altresì il raccordo tra produzione, ingrosso e vendita al dettaglio.

Inoltre, il Progetto prevede la realizzazione di attività che favoriscano la creazione di nuovi accordi commerciali tra i soggetti della filiera, valorizzando i prodotti caratterizzati da determinati criteri di sostenibilità, sfruttando il ruolo dei mercati all’ingrosso. Per questo motivo la giornata di ieri è stata dedicata alla attività di commercializzazione all’interno del Caan, durante la quale è stata presentata agli operatori locali la Piattaforma del Progetto, uno strumento a disposizione degli operatori della filiera ittica grazie al quale è possibile verificare la presenza di prodotti ad elevata sostenibilità nei mercati all’ingrosso di loro interesse. La Piattaforma è già operativa e ha già raggiunto buoni risultati con l’adesione di oltre 150 concessionari, a valle delle precedenti giornate di commercializzazione. I possibili fornitori, produttori o trasformatori, possono già accreditarsi alla piattaforma avendo così l’opportunità di consultare, tramite l’aiuto di una mappa, i mercati italiani aderenti e la lista dei concessionari operanti nel mercato, dei quali possono anche visualizzare i contatti. A loro volta, i soggetti interessati all’acquisto di prodotti sostenibili nei mercati all’ingrosso, siano essi grossisti, ristoranti, pescherie o consumatori finali, possono consultare quali sono i concessionari presenti nei vari mercati all’ingrosso, presso i quali sono presenti i prodotti delle linee commerciali individuate dal Progetto. In particolare, avranno la possibilità di visualizzare le quantità disponibili e il giorno in cui sarà possibile fare l’acquisto.

Ha aperto il convegno Luigi Carbone, presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Napoli evidenziando che: “Le decisioni governative devono aiutarci a dare valore a ciò che scegliamo quando andiamo a fare la spesa e che mettiamo sulle nostre tavole, perché sapere che ciò che mangiamo rispetta l’ambiente dà al consumatore più scelta. Il consumatore giustamente informato, di conseguenza, sarà più attento all’aspetto della sostenibilità. Questa tappa di food hub tour è importante proprio peer sensibilizzare tutti noi a stare più attenti al nostro pianeta.

Carmine Giordano, presidente del Caan, durante il suo intervento, ha dichiarato: “Il Caan lavora di notte, quando gran parte della città ancora dorme. Per questo, in occasione di questo incontro con i cittadini, abbiamo voluto parlare di sostenibilità ma anche mostrare cosa accade ogni giorno, dal mare ai banchi delle pescherie, passando per il CAAN, nodo strategico della filiera. Da dove arriva, quindi, e a quali controlli igienico sanitari è sottoposto, il pesce che i consumatori portano in tavola.”

Francesco Manniti, Veterinario dell’Asl Napoli3 Sud, ha ribadito l’importanza dei controlli sui prodotti: “Il servizio veterinario all’interno del mercato all’ingrosso è di assoluta importanza al fine di valorizzare uno dei principi della pesca sostenibile che è quello della pesca responsabile, che dà la possibilità di valutare le norme applicate. Sono i controlli effettuati, come per esempio, sulla tracciabilità, sull’etichettatura, sugli scambi che portano ad ottenere il prodotto di qualità, caratterizzato inoltre da un ottimo valore nutrizionale.”

“Il nostro è un paese ricco di specie ittiche. Purtroppo, oggi gli acquisti che effettuiamo, nella maggior parte dei casi, non sono consapevoli – ha dichiarato Salvatore Velotto, presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lazio e Campania e consigliere del Caan -. Orientare il consumatore sull’aspetto della stagionalità e della sostenibilità è importantissimo. Tramite lo sportello Alimentare che abbiamo realizzato, stiamo sensibilizzando anche i più piccoli all’educazione alimentare affinché diventino consapevoli di ciò che compriamo, mangiamo e come lo mangiamo. la consapevolezza nell’acquisto parti già dai più piccoli.”

“Food Hub è un Progetto che esalta un aspetto imprescindibile dalla realtà in cui viviamo oggi: la sostenibilità in tutte le sue accezioni – dichiara Riccardo Cuomo, Direttore della Borsa Merci Telematica Italiana – E’ un Progetto che nasce con la sfida di incrementare i consumi di prodotti caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale per ridurre la pressione sulle specie pescate nei nostri mari, cercando inoltre di far conoscere ai consumatori, attraverso queste nostre iniziative, prodotti ancora poco noti ma che vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Credo che la Piattaforma sia un ottimo input affinchè questa sfiida venga vinta, da tutti gli attori della filiera, in maniera comoda e facile.”

”Quella di Napoli è una tappa significativa di Food Hub in quanto siamo oggi nella città che meglio ha saputo e sa valorizzare il prodotto ittico, con la sua tradizione di pesca e la sua capacità di trasformarlo – dichiara Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati – I mercati all’ingrosso sono sinonimo di sicurezza e qualità e per questo riteniamo debbano essere il luogo da cui far transitare tutto il pescato nazionale a garanzia del consumatore. I mercati, d’altra parte, luoghi a cavallo tra tradizione e innovazione, possono diventare i leader nella trasformazione della filiera. Per fare ciò, tra le tante proposte, chiediamo di poter inserire i mercati all’ingrosso all’interno dei fondi europei per la pesca e per valorizzare al meglio il prodotto ittico italiano”

Grazie allo show cooking realizzato dallo chef Domenico Cascone a margine del convegno, ispirato dalle ricette dello chef stellato Paolo Gramaglia, è stato possibile degustare pietanze cucinate con prodotti ittici sostenibili, tra cui: acciughe, polpi pescati con nasse, orate di Orbetello certificate SQN, alici di lampara del golfo di Napoli e cozze.

Per maggiori info sulla Piattaforma: https://foodhubittico.it/piattaforma/

Per maggiori info sul Progetto: https://foodhubittico.it/