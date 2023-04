Food, la Conferenza delle Regioni boccia i cibi sintetici

“La Conferenza delle Regioni è contraria all’introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale, di cibi sintetici”. Lo dice il coordinatore della commissione Agricoltura dell’organismo, Federico Caner. “Pertanto abbiamo espresso – continua – un parere positivo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, al decreto che dispone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”.

“Crediamo che bisogna fermare i cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo quindi le stesse perplessità già espresse verso le farine di insetti. Per non parlare dei poco conosciuti rischi per la salute e della mancanza adeguata di informazioni a riguardo”, aggiunge.

“Tutti gli aspetti della sicurezza alimentare del cibo devono essere in primo piano, dai rischi per allergie e tumori, ma anche quelli relativi all’etica e alla cultura del cibo e degli alimenti, che si collegano alla qualità agricola e industriale, alla difesa dell’ambiente e a proteggere e salvaguardare le biodiversità, e cioè i nostri prodotti e la ricchezza della nostra alimentazione”, conclude.