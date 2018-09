Food, a Napoli gli chef del lusso

‘In The Kitchen Tour’, il circuito BtoB ideato e organizzato dall’associazione Chic-Charming Italian Chef con l’obiettivo di far incontrare i professionisti della ristorazione con i produttori nazionali del settore e con le eccellenze dell’enogastronomia locale in una jam session culinaria, arriva per la prima volta a Napoli, mercoledì 26 settembre. A seguire, in serata, una cena a 8 mani dedicata ai sapori del Mediterraneo aperta al pubblico. Quello in Campania è un felice ritorno per Chic che ha con la regione un rapporto molto stretto dato dall’alta presenza di associati (seconda per numero di iscritti dopo la Lombardia) tra cui il presidente Paolo Barrale. La tappa napoletana si terrà dalle 10,30 alle 14,30, a Palazzo Petrucci, e si svolgerà secondo lo schema collaudato negli anni che prevede la preparazione di piatti utilizzando le materie prime messe a disposizione dalle aziende invitate all’evento. Nel corso della mattinata, oltre quaranta chef e pizzaioli provenienti da tutta Italia, collaborando a 4 o più mani, creeranno piatti d’eccezione ideati sull’estro del momento. A fare gli onori di casa Lino Scarallo e il collega Davide Ruotolo, rispettivamente resident chef e pizzaiolo di Palazzo Petrucci.