Food&Beverage, aumentano le vendite online per le eccellenze enogastronomiche

Nel 2019 il settore alimentare ha registrato un incremento del 39% di vendite sui canali online, un dato importante, che dimostra come siano sempre di più gli utenti che decidono di affidarsi al digitale per l’acquisto di cibo e bevande.

Si tratta di un modo pratico e veloce per scegliere i prodotti di proprio interesse e vederli recapitati direttamente al proprio domicilio, con la possibilità di beneficiare anche di risparmio in termini economici.

All’interno del mercato digitale, attualmente, una richiesta sempre maggiore viene rilevata per le eccellenze enogastronomiche della tradizione culinaria del nostro paese così come del panorama internazionale, che offrono la possibilità di scoprire sapori nuovi o di riassaporare l’autenticità della tradizione.

L’importante, in queste circostanze, è affidarsi a e-commerce di comprovata serietà all’interno del settore. Per esempio, su saporideisassi.it è possibile trovare prodotti enogastronomici di alta qualità, con un’ampia selezione di specialità italiane, in particolare del Sud, e internazionali.

Eccellenze gastronomiche: tra i prodotti più acquistati c’è la pasta

Simbolo dell’italianità nel mondo e apprezzata in ogni suo formato, la pasta è uno dei prodotti più acquistati online. Molto apprezzate risultano in particolare le versioni proposte da pastifici noti, come per esempio quello di Gentile Gragnano che, da oltre un secolo, fa parte della tradizione nostrana.

Porosa al punto giusto, per trattenere meglio qualunque condimento, questa pasta a marchio IGP viene ottenuta grazie all’impiego delle migliori farine di grano duro dei coltivatori del Sud Italia.

La trafila in bronzo e il metodo di essiccazione lenta denominato “Cirillo”, che riproduce all’interno del pastificio le condizioni naturali dell’esposizione al sole e al vento, completano il processo che permette di ottenere una vera e propria eccellenza delle nostre tavole.

Gli affettati: grande richiesta per i prodotti italiani e spagnoli

Tra i prodotti più richiesti nel panorama e-commerce ci sono senza dubbio anche affettati e salumi, da sempre tra i più amati dai consumatori nell’ambito gastronomico.

Molto apprezzate, a questo proposito, sono le proposte regionali, come per esempio la ‘nduja calabrese, il salame spalmabile piccante che si presta ad essere consumato in tantissimi modi diversi: come condimento per pasta o pizza o persino per realizzare dei crostini sfiziosi.

Si può trovare sia nel formato in budello naturale sia raccolta in pratici contenitori di vetro, così da poter selezionare la proposta più adatta alle proprie preferenze.

Altrettanto richiesto anche il capocollo pugliese, fette di suino affumicate e insaporite con sale, pepe e vincotto.

Un altro prodotto che intercetta grande successo sui canali di vendita online è lo Jamòn Iberico de Bellota stagionato per 3 anni, un prosciutto crudo inserito tra i migliori al mondo in numerose classifiche gastronomiche.

Le conserve, specialità italiane di grande successo

I prodotti sottolio sono un’altra bontà gastronomica irrinunciabile, la cui tradizione risale a svariati secoli fa, per garantire la conservazione a lungo termine di frutta e verdura. Tra i migliori prodotti della tradizione italiana si annoverano le zucchine alla scapece che, oltre che nell’olio extravergine di oliva, sono immerse anche in aceto e aroma di menta.

Molto richiesta è anche la famosa caponata alla siciliana, ottima sia come antipasto che come contorno: si tratta di verdure miste tra cui spiccano le melanzane, fritte e insaporite con elementi prettamente mediterranei quali pomodoro, cipolla, capperi e olive.

Apprezzati sono anche i lampascioni, piccole e gustose cipolle sottolio, i carciofini e i peperoni più o meno piccanti. Tra le specialità italiane disponibili su portali come Sapori dei Sassi si possono anche trovare anche i friarielli alla napoletana, le cime di rape, i ciraselli ripieni e i funghi cardoncelli.

Vini e liquori: un’ampia selezione

Dal Barolo all’Aglianico al Barbera, sono tantissimi i vini italiani, bianchi e rossi, che vengono acquistati online.

Non mancano richieste nemmeno per le bollicine: spiccano le richieste di spumanti tipicamente nostrani quali il Franciacorta e il Giulio Ferrari o di champagne francesi come il Maison Jacquart: in alcuni casi, le confezioni sono realizzate sotto forma di eleganti casse di legno che diventano veri e propri oggetti da collezione.

Infine, tra i distillati più cliccati si trovano il Rosolio, ottenuto con le more di gelso, gli amari digestivi ma anche grappe, rhum e whisky provenienti da tutto il mondo, con una predilezione particolare per i prodotto scozzesi.