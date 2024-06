“Foodity”, soluzioni hi-tech per il cibo: incentivi per 997 milioni di euro

Rimarrà aperta fino al 10 luglio 2024 la seconda call “Foodity” per soluzioni innovative basate sui dati per il cibo e la nutrizione rispettose della privacy.

Gli obiettivi della call sono sviluppare soluzioni innovative fondate sui dati per affrontare il basso livello di preparazione e la mancanza di standard nella ricerca sulla sovranità alimentare, nonché la scarsa comprensione dei diritti sui dati e del loro utilizzo tra i cittadini, e riunire gli attori chiave per lo sviluppo di standard sulla privacy.

Il bando offre un programma per servizi volti allo sviluppo di progetti pilota in una delle aree di interesse del bando ed è articolato in 3 fasi con selezioni progressive. Nello specifico, le tematiche di interesse sono: esperienza d’acquisto, educazione, servizi, Open challenge.

Possono partecipare al bando i consorzi di 2-3 enti misti tra profit e non-profit, ossia PMI, startup, enti di innovazione sociale, organizzazioni di ricerca e tecnologia, di formazione e università.

Il budget è pari a 997.500 euro, per un massimo di 187.500 euro per ciascuna delle 6 proposte pilota finanziate.