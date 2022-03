Foody 2025, nasce a Milano il più importante mercato agroalimentare italiano. A che punto sono i lavori

Dopo oltre 20 anni di immobilismo Sogemi (Il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Milano) ha avviato un importante e strategico piano di rilancio che prevede entro il 2025 un investimento complessivo di 300 milioni di euro di cui 100 milioni per il Mercato Ortofrutticolo. Il Mercato diventerà un hub agroalimentare multi-servizio sui modelli dei grandi mercati europei, che offrirà servizi innovativi per operatori e consumatori, concepito secondo i valori di qualità e sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e innovazione e pensato per soddisfare le esigenze di aziende e professionisti italiani e internazionali che operano nella filiera agroalimentare.

Foody – Mercato Agroalimentare Milano, già oggi tra i più grandi ed importanti mercati all’ingrosso di tutta Europa, composto da 4 mercati con oltre 1 mld l’anno di merci scambiate, un transito di 5000 persone al giorno e 10 milioni di consumatori serviti, cambia marcia e mira a raddoppiare il suo volume d’affari guardando proprio ai modelli virtuosi.

“Nel settore pubblico e nella realizzazione di opere pubbliche i tempi di autorizzazione progettazione ed esecuzione dei lavori seguono iter e procedure più complesse, più rigide e più lunghe rispetto al settore privato, ma non per questo si deve pensare che sia impossibile seguire un rigoroso cronoprogramma: i cantieri sono operativi e le opere sono interamente finanziate – afferma Cesare Ferrero, presidente Sogemi -. Sono dunque soddisfatto del lavoro svolto in questi anni e dello stato attuale dei lavori. Auspico che Foody Mercato Agroalimentare Milano ritrovi la sua competitività internazionale per confrontarci direttamente con i grandi mercati europei e diventi il motore di Milano, capitale del Food in Italia”.

Lo stato avanzamento dei lavori

A dicembre 2019, il sindaco Sala e il Presidente Sogemi avevano presentato in conferenza stampa il progetto di sviluppo del Mercato Agroalimentare di Milano. A fine febbraio il sindaco è tornato da Sogemi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Eccolo.