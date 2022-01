Football: record casi covid a Los Angeles ma Super Bowl si svolgerà come previsto

Los Angeles, 7 gen. (Adnkronos) – La contea di Los Angeles ha riportato oltre 37.000 nuovi casi di coronavirus giovedì, un altro totale da record mentre la variante dell’omicron continua a crescere in tutta la regione. Ma anche con la sorprendente ripresa della pandemia, i funzionari sanitari affermano di aspettarsi pienamente che il Super Bowl del prossimo mese possa svolgersi come previsto al SoFi Stadium di Inglewood, nella contea sudoccidentale di Los Angeles. “Sono davvero fiducioso che questo evento accadrà qui a Los Angeles. Non c’è alcuna indicazione che non accadrà”, ha detto ai giornalisti il ​​direttore della sanità pubblica della contea Barbara Ferrer.