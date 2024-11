Forbes Italia, il roadshow sulle eccellenze arriva a Pozzuoli: protagonista lo chef stellato Francesco Sposito

Lo chef due stelle Michelin, Francesco Sposito, tra i protagonisti dell’evento Forbes Italian Excellence, un prestigioso roadshow che celebra le eccellenze italiane e affronta i temi chiave del successo imprenditoriale. Oggi, giovedì 28 novembre, presso il Grand Hotel Serapide di Pozzuoli, il patron del rinomato ristorante Taverna Estia di Brusciano, in provincia di Napoli, sarà ospite di Forbes Italia, per un evento che sarà occasione di confronto su innovazione, tradizione e competitività del “Made in Italy”, con un focus speciale sulle nuove frontiere del settore agroalimentare. Durante la giornata, Francesco Sposito parteciperà a un’intervista one-to-one moderata da Alessandro Rossi, Direttore di Forbes Italia, dal titolo “Il cibo Made in Italy tra Tradizione e Innovazione“, in cui racconterà la sua visione e il suo percorso che unisce il rispetto per le radici gastronomiche italiane con l’innovazione che contraddistingue il suo approccio creativo in cucina.

Con due stelle Michelin e una filosofia che combina tradizione, creatività e sostenibilità, Francesco Sposito rappresenta oggi uno dei più autorevoli esponenti dell’essenza del Made in Italy a tavola. La sua partecipazione all’evento Forbes Italian Excellence sarà un’occasione per ascoltare il racconto di un talento, che ha trasformato la passione per la cucina in un simbolo di innovazione e identità culturale.

L’evento prenderà il via alle ore 15 con i saluti istituzionali, che vedranno gli interventi di Nicola Formichella, Ceo di Forbes Italia, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli ed Elisa Zambito Marsala, Responsabile di Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo. Il Direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi, accompagnerà, così, il pubblico in un percorso di scoperta delle storie di eccellenza e delle strategie che stanno ridefinendo il successo delle imprese italiane di cui Sposito rappresenta un virtuoso esempio.