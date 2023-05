Forcella, la biblioteca ‘Annalisa Durante’ si prepara a celebrare il terzo scudetto

Trentatré anni fa nasceva a Forcella Annalisa Durante, vittima innocente di camorra. Era il 1990, l’anno del primo scudetto del Napoli. Dopo 33 anni, la Biblioteca sorta in memoria di Annalisa, fortemente voluta dal papà Giannino per promuovere libri in cambio delle armi, si prepara a celebrare il terzo scudetto all’insegna della cultura. Da qualche giorno, in via Vicaria Vecchia 23, campeggia sulla parete di ingresso della biblioteca un lungo striscione intitolato “Napoli nella storia”, che raffigura il tricolore all’interno di libri fuoriusciti dalla bocca festosa del Vesuvio sparsi sul mare del magnifico golfo partenopeo. Bambini altrettanto festosi navigano su un’imbarcazione a forma di grande libro, riportante le scritte “Lo sport è cultura. La cultura salva le anime”. Autrice dello striscione è la giovane volontaria Gaia Noboa, partecipante alle attività di cineforum promosse dall’associazione Annalisa Durante in collaborazione con la Uil Campania, che ha saputo cogliere negli occhi di Giannino Durante e del presidente dell’associazione Giuseppe Perna il messaggio educativo e culturale, da condividere con gli abitanti di Forcella, per partecipare in maniera responsabile alla festa scudetto.

Numerose sono le iniziative culturali in corso di programmazione per offrire ai visitatori di Forcella un’esperienza di visita organizzata, fatta di calore, cordialità, cultura e rispetto: incontro di lettura, musica, visite guidate ai monumenti, laboratori di cucina partecipata ed eventi artistici promuoveranno il valore educativo dello sport. Il cartellone, che sarà presto pubblicato sulle pagine social dell’associazione, avrà come ultimo appuntamento la presentazione del libro “Maradò. Viaggio emozionale sulla Napoli di Maradona”, di Anna Copertino, che si terrà alla Biblioteca Durante il 31 maggio alle ore 17, con ospiti di eccezione, proprio qualche giorno prima dell’ultima partita di campionato con cui la squadra campione d’Italia saluterà i suoi tifosi.

Giuseppe Perna, presidente dell’APS Annalisa Durante, ha dichiarato: “Forcella fino a poco tempo fa era un rione emarginato ed escluso dai flussi turistici cittadini. Grazie al lungo impegno educativo e culturale che stiamo portando avanti con tenacia, anche attraverso la promozione dell’APP “ZONA NTL” – Napoli, Turismo e Legalità e con le iniziative in rete con associazioni e commercianti, stiamo elevando il senso di appartenenza e di responsabilità della comunità, sta crescendo la conoscenza di Forcella, Maddalena e Capuana e si sta compiendo quel processo di rigenerazione del quartiere che da tempo attendevamo”.