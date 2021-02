Forcella pulisce Forcella, Marisa Laurito guida con scopa e paletta intellettuali e donne del quartiere

Hanno la scopa e la paletta, hanno voglia di stare in strada a lanciare ai cittadini un segnale forte di cura per il quartiere di Forcella, un dedalo di vicoli amato dai turisti prima del covid e oggi tornato solo, con le strade in effetti molto sporche e un’atmosfera di abbandono. “Forcella pulisce Forcella” è un modo per riportare al centro il quartiere a partire dalla pulizia e lo mettono in atto gli enti culturali della zona, dal teatro Trianon alla Fondazione Banco di Napoli, fino al Museo Madre insieme alle parrocchie e L’Altra Napoli Onlus. “Nel nostro salotto a casa – spiega Marisa Laurito, direttrice del Trianon – mai butteremmo una lattina o una cicca di sigaretta, che dura decine di anni e finisce a mare, bisogna avere cura della città. Partiamo da Piazza Calenda, davanti al Trianon che oltre a essere un teatro è un polo culturale, si rivolge al quartiere perché diventi tutto un luogo di bellezza. Io mi sono stancata di venire qua fuori e trovare sempre immondizia. Siamo qui ma non è un problema solo di questo quartiere e di questa città. Ogni città è come se fosse casa nostra, ci viviamo dentro, se esco di casa sono comunque a casa mia”. Con l’attrice ci sono le donne della sua scuola di teatro al Trianon, che puliscono un marciapiede lurido davanti alla chiesa abbandonata di Santa Maria a Piazza, puntellata da anni da impalcature arrugginite. Spazzano, poi prendono delle rose e cominciano a cantare in via Forcella, si infilano in un vicolo lurido, con ceramiche da bagno rotte sui mucchi di rifiuti. Una donna si affaccia dal basso: “Il Comune – dice – non viene mai a pulire. Ci hanno anche portato i bidoncini della differenziata, lo ammetto, non la fa nessuno. Ma penso anche che se vedessimo una cura dal Comune saremmo più spinti a farla”. Dall’altra parte del quartiere c’è Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli, insieme ad altre donne: “Partiamo da uno dei luoghi meno curati – spiega – e invitiamo con questo gesto i cittadini ad averne cura. Lo facciamo noi donne, perché è prerogativa delle donne aver cura delle famiglie, delle abitazioni ma anche dei luoghi comuni. Il nostro è l’invito i cittadini a non considerare le strade del quartiere delle discariche. Non è sempre responsabilità di qualcun altro, se le vie sono sporche è perché cittadini le insozzano. Asia e Comune fanno il loro lavoro ordinario, ma se buttiamo ogni in strada giorno gabinetti, ferraglie e altro pensando che siano discariche a cielo aperto, vuol dire che non siamo cittadini di serie A ma di serie Z”.