Forcella pulisce Forcella: Marisa Laurito, Rossella Paliotto e Laura Valente in campo per l’ambiente

I cittadini di Forcella si rimboccano le maniche e ripuliscono il quartiere. Attesa per venerdì prossimo l’iniziativa “Forcella pulisce Forcella”, con cui gli abitanti e i commercianti della zona, armati di scope, spazzeranno le aree antistanti le proprie case ed esercizî. Alle 11, da piazza Vincenzo Calenda si irradierà un’onda verde di pulizia civica con una forte connotazione rosa. A impugnare la ramazza, tra gli altri, le rappresentanti delle tre maggiori fondazioni del territorio: Marisa Laurito per il teatro Trianon Viviani, Rossella Paliotto per la Fondazione Banco di Napoli e Laura Valente per il museo Madre. Con loro i parroci don Angelo Berselli della chiesa di san Giorgio maggiore e don Luigi Calemme della basilica della santissima Annunziata maggiore, e Antonio Roberto Lucidi, vicepresidente dell’Altra Napoli.

In campo anche i commercianti delle associazioni A’Forcella, presieduta da Antonio Raio, e Castel Capuano di Forcella, rappresentata da Antonello Cioffi.