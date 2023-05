Ford, arriva E-Tourneo Courier 100% elettrico

COPENHAGEN (Danimarca) (ITALPRESS) – Ford svela il nuovo E-Tourneo Courier, a Copenaghen, in Danimarca, nell’ambito del Bring On Tomorrow Live, un evento realizzato per presentare la strategia elettrica senza compromessi dell’Ovale Blu.

Costruito per l’avventura e pronto per il divertimento, l’E-Tourneo Courier è un multi-activity vehicle a cinque posti con un design distintivo ispirato ai SUV, che racchiude in dimensioni compatte, ideali per la città, un ampio spazio per i passeggeri e i loro bagagli.

L’ultimo nato della versatile famiglia Tourneo di Ford è dotato di una sofisticata trasmissione 100% elettrica, completata da un’ampia gamma di funzionalità digitali e connesse, tra cui i comodi aggiornamenti over-the-air in grado di far evolvere il veicolo nel tempo, che contribuiscono a rendere l’esperienza di possesso ancora più attraente e accessibile.

“Prodotti innovativi come E- Tourneo Courier rappresentano il futuro di Ford in Europa: elettrico, divertente e spinto da un irrefrenabile spirito di avventura. Il nostro nuovo multi-activity vehicle 100% elettrico è l’ultima dimostrazione della nostra accelerazione verso una produzione globale di veicoli elettrici su larga scala, connessi, un vero e proprio must-have per i nostri clienti”, ha dichiarato Martin Sander, General Manager di Ford Model e Europa.

L’E-Tourneo Courier è uno dei dieci veicoli 100% elettrici che Ford offrirà in Europa entro il 2024, con l’obiettivo di vendere esclusivamente veicoli a zero emissioni entro il 2035. L’azienda sta investendo 50 miliardi di dollari, a livello globale, entro il 2026 per raggiungere la produzione di oltre 2 milioni di veicoli 100% elettrici entro lo stesso anno.

La versione 100% elettrica arriverà in Europa nel 2024, 1 dopo il lancio del Tourneo Courier 1 con motore EcoBoost a benzina che sarà ordinabile già da quest’estate, con le prime consegne entro la fine del 2023.

“Abbiamo progettato E-Tourneo Courier per aiutare i clienti ad avere il massimo dalla vita, sia quando sono con la famiglia, sia in compagnia degli amici, oppure quando rientrano a casa con i sedili ribaltati e le biciclette sistemate nella parte posteriore del veicolo. Il design degli esterni esprime proprio questo carattere semplice, senza fronzoli”, ha dichiarato Amko Leenarts, direttore Design di Ford Europa. “Lo stile ispirato ai SUV è robusto all’esterno e spazioso all’interno, mentre i moderni dettagli della versione elettrica aggiungono esclusività, rivendicando fortemente l’appartenenza dell’E -Tourneo Courier alla rivoluzione elettrica intrapresa dal marchio”.

E-Tourneo Courier è stato sviluppato per trasportare fino a cinque adulti e i loro bagagli in tutta comodità, con una praticità ottimizzata grazie ai sedili posteriori frazionati 60-40 e un bagagliaio più spazioso del 44% rispetto al modello precedente. 2 Una maggiore altezza interna e l’ottimizzazione degli spazi offrono un abitacolo più comodo per i passeggeri nonchè diverse aree per riporre oggetti, tra cui una console centrale configurabile, un vano “segreto” e un frunk da 44 litri.

L’esperienza digitale a bordo è incentrata sull’innovativo cruscotto “digiboard” che presenta un quadro strumenti completamente digitale e un sistema multimediale SYNC 4 controllato tramite l’ampio schermo touchscreen da 12 pollici. 3 La connettività è garantita dalla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay; gli aggiornamenti software over-the-air consentono di far evolvere le funzionalità del veicolo nel tempo. A bordo è disponibile anche un comodo caricatore wireless per alimentare gli smartphone mentre si è in viaggio.

Il motore elettrico da 100 kW (136 CV) dell’E-Tourneo Courier consente di viaggiare in maniera fluida, ulteriormente accentuata dalla modalità di guida One Pedal 6, selezionabile dal guidatore.

Il veicolo può essere ricaricato in stazioni da 11 kW in corrente alternata o fino a 100 kW in corrente continua. La gestione della ricarica domestica è resa più semplice dalla pratica app e dalla possibilità di pianificare gli orari di ricarica tenendo conto delle tariffe energetiche più convenienti, ove disponibili. Una tipica ricarica notturna domestica richiede mediamente meno di 6 ore per passare dal 10 al 100%. 8 Il software Ford e la rete di ricarica Blue Oval Charge Network – che è una delle più grandi d’Europa, destinata a includere 500.000 punti di ricarica entro il 2024 – facilitano anche la ricarica pubblica. Con una ricarica in corrente continua, i clienti possono aggiungere 87 km di autonomia in appena 10 minuti e possono passare dal 10 all’80% di ricarica in meno di 35 minuti.

L’E-Tourneo Courier sarà prodotto a Craiova, in Romania, a partire dalla seconda metà del 2024, insieme al crossover Puma, l’auto più venduta da Ford in Europa, che offrirà una variante 100% elettrica entro il 2024.

La versione con motore turbo benzina EcoBoost da 1,0 litri da 125 CV entrerà in produzione nel corso del 2023.

