Ford E-Transit, 100% elettrico del commerciale più venduto al mondo

Ford, il leader mondiale nelle vendite di veicoli commerciali,

presenta il nuovo E-Transit, un modello completamente elettrico

che offrirà ai clienti maggiore produttività, soluzioni innovative

per software e servizi oltre al Pro Power Onboard. “Ford è leader

nel segmento dei veicoli commerciali in Nord America e in Europa.

La loro transizione verso una guida e emissioni zero, in

particolare per l’importante area delle consegne dell’ultimo

miglio, oggi decisamente in crescita, è fondamentale per

raggiungere il nostro obiettivo di emissioni zero entro il 2050”,

ha affermato Jim Farley, President e CEO di Ford.

“Ford è pronta a guidare l’era della ricarica che è iniziata con i

suoi pluripremiati Transit Custom Plug-In Hybrid ed EcoBlue

Hybrid. E’ un bene per il pianeta e un enorme vantaggio per i

clienti che potranno usufruire di costi operativi inferiori e

nuove tecnologie connesse che li supporteranno nelle loro

attività”. Il nuovo E-Transit è supportato da una presenza

capillare di Ford sul territorio, grazie agli oltre 1.800

concessionari di veicoli commerciali a livello globale, tra cui

oltre 1.000 Transit Center per vendita e assistenza dedicati.

Inoltre, l’E-Transit trae vantaggio anche dalle collaborazioni con

centinaia di allestitori in tutto il mondo, che forniscono

allestimenti e accessori per il Transit diesel.

Il modem FordPass Connect, di serie, fornisce tutta la

connettività necessaria per aiutare i clienti di veicoli

commerciali a ottimizzare l’efficienza della propria flotta, oltre

a poter usufruire degli aggiornamenti over-the-air per il

navigatore e altre funzionalità. Il Pro Power Onboard consente

all’ E-Transit di alimentare facilmente strumenti e attrezzature

esterne con una potenza elettrica fino a 2,3 kW: una novità

assoluta per i veicoli commerciali in Europa. E-Transit ha

un’autonomia stimata WLTP fino a 350 km, circa tre volte la

distanza che il conducente medio di una flotta, in Europa, copre

giornalmente.

Inoltre, E-Transit offre intervalli di manutenzione annuali con

chilometraggio illimitato. Minori spese di manutenzione che

consentono di ottenere un risparmio stimato del 40% sui costi di

esercizio, rispetto ai modelli diesel.

E-Transit offre ai clienti europei un’ampia scelta di versioni per

carrozzeria, passo, altezza del tetto e massa totale (GVM),

offrendo fino a 25 possibili varianti. La portata utile netta

raggiunge i 1.616 kg nella versione van e fino ai 1.967 kg nei

modelli cabinati. E-Transit, pronto per affiancare ogni esigenza

di business, è in arrivo nella primavera del 2022.

