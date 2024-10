Ford espande la gamma elettrica con E-Tourneo Courier

ROMA (ITALPRESS) – Ford aggiunge la versione con motorizzazione elettrica a quelle disponibili a bordo di Tourneo Courier, il Multi-Activity Vehicle pronto a qualsiasi avventura. E-Tourneo Courier sarà presto ordinabile in tutta Europa, aggiungendosi all’offerta Ford di vetture elettriche. Come la versione a motorizzazione EcoBoost, si distingue per un’esperienza di guida frizzante, avanzate tecnologie di connessione e grande versatilità degli interni, con abbondante spazio a disposizione.

E-Tourneo Courier non passa inosservato grazie al design del frontale, un comodo frunk da 44 litri e dotazioni di livello superiore come i display digitali di grandi dimensioni e la gamma completa di sistemi Ford di assistenza alla guida. La versione elettrica del nuovo Multi-Activity Vehicle compatto a cinque posti offre fino a 288 km di autonomia, con ricarica rapida e diverse soluzioni per semplificare l’esperienza di ricarica, sia a casa che in viaggio. La produzione inizierà entro la fine del 2024, con consegne previste in primavera.

foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).