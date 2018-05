Ford, Insigne e The Jackal insieme per un evento solidale

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, e Ciro, della crew dei The Jackal, sono i protagonisti di un incontro evento contraddistinto da una speciale impronta, presso il centro commerciale Campania. Dopo aver preso parte a “La vendetta di Fru e Insigne”, il sequel di “Le 48 Ore di Fru” – sviluppato da Ford in collaborazione con i The Jackal, e divenuto fin da subito virale – il calciatore e i The Jackal sono tornati di nuovo insieme per interpretare al meglio lo spirito #VivaLaVita. Se il primo video della serie, “Le 48 Ore di Fru” racconta di un fine settimana super attivo in cui Ciro, Simone e Fabio trascinano fuori di casa il loro amico Fru, il pigro per eccellenza della crew The Jackal, il sequel ha visto Fru in azione per vendicare le scherzose angherie subite, proprio con l’aiuto di Lorenzo Insigne. Grazie alla collaborazione con Ssc Napoli, il campione si è prestato a uno scambio di persona con Ciro, al quale è toccato immergersi nelle abitudini del calciatore, in un esilarante susseguirsi di misunderstanding che, diversamente da come accade in ogni classico lieto fine, non hanno mai visto Ciro incontrare il suo beniamino. A conclusione di questa disavventura, Ciro, Insigne e la crew dei The Jackal hanno interrotto a sorpresa gli avventori del centro commerciale Campania, intenti nelle attività di shopping, coinvolgendoli presso l’area Ford allestita all’interno dello spazio commerciale. L’incontro, sempre giocato sull’irriverente stile della crew partenopea, oltre a realizzare il grande desiderio di Ciro, si è concluso con un omaggio da parte del campione. Lorenzo Insigne, infatti, ha realizzato l’impronta del proprio scarpino da calcio e, alla presenza di appassionati, ha scelto di metterlo all’asta per raccogliere fondi da devolvere all’OnpaAutism Aid di Napoli. Nata nel 2004, l’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso la difesa dei diritti e delle pari opportunita’ delle persone affette da disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico, per garantirne dignità e pienezza di vita. L’asta dedicata al cimelio calcistico avrà una durata di 21 giorni a partire da oggi, sul sito charitystars.com.