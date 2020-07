Ford, La trasmissione automatica è un trend in continua crescita

In Europa, sempre più automobilisti sono orientati, nella loro scelta di acquisto, verso veicoli a trasmissione automatica. Solo negli ultimi tre anni, il numero di auto e veicoli commerciali Ford acquistati con cambio automatico è più che triplicato, dal 10,4% del 2017 al 31,3% del primo mese del 2020. Lo svela un nuovo studio condotto da Ford. “Tra i numerosi vantaggi delle trasmissioni automatiche c’è che consentono ai conducenti di godere delle più recenti tecnologie di assistenza alla guida, rendendo tutto più semplice e confortevole, dal parcheggio alla guida nel traffico” ha affermato Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. “Ci aspettiamo che questa tendenza continui, poichè in futuro sempre più persone sceglieranno veicoli elettrici, che montano trasmissioni automatiche”.

Ford offre veicoli equipaggiati con cambi automatici da oltre 70 anni. Ma la sofisticata tecnologia di oggi, è molto lontana dal pionieristico Ford-O-Matic che offriva solo tre rapporti.

Dalla riduzione del rumore nell’abitacolo all’aiutare ad alleviare il mal d’auto, le trasmissioni automatiche moderne offrono molti vantaggi. Questi includono diverse tecnologie pensate per migliorare il comfort dei momenti trascorsi alla guida, che consentono ai conducenti, a esempio, grazie all’Adaptive Cruise Control, di ripartire automaticamente dopo l’arresto nel traffico urbano o di parcheggiare premendo semplicemente un pulsante. Inoltre, l’app FordPass consente ai conducenti di alcuni modelli Ford con cambio automatico, di avviare il motore da remoto, funzionalità che si rivela molto utile per climatizzare l’abitacolo o per sbrinare il parabrezza nelle mattinate più fredde. Il trend è in parte guidato dal numero crescente di automobilisti che scelgono auto di piccole e medie dimensioni equipaggiate con cambio automatico. I modelli Ford che vengono maggiormente scelti con questa trasmissione includono Focus: il 30,9% dei modelli venduti, in Europa, nel gennaio di quest’anno, erano con trasmissione automatica, rispetto al 7% nel 2017. Anche Fiesta e Puma, ora, possono essere equipaggiate con un cambio automatico che offre miglioramenti nei consumi, fino al 15% rispetto all’uscente modello di Fiesta. (4)

Allo stesso modo, quando si tratta di veicoli commerciali, il 31% di quelli Ford venduti a gennaio è stato scelto con trasmissioni automatiche, rispetto al 13,4% nel 2017. Nello stesso mese, il 19% dei modelli Transit venduti è stato equipaggiato con trasmissione automatica, rispetto al 4,7% dei modelli nel 2017.

Le trasmissioni automatiche segnano il percorso verso un futuro completamente elettrificato, in cui le auto non richiederanno ai conducenti di cambiare marcia – e, guardando oltre, si arriverà all’introduzione dell’auto a guida autonoma. Il nuovo SUV Mustang Mach-E, può effettivamente essere guidato con un solo pedale, poichè quando l’acceleratore viene sollevato, la frenata rigenerativa rallenta la vettura a tal punto che il pedale del freno è raramente necessario.

(ITALPRESS).