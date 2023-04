Ford Mustang auto sportiva più venduta al mondo negli ultimi 10 anni

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 10 anni, la Ford Mustang – che ha appena festeggiato il suo 59° compleanno – è l’auto sportiva più venduta al mondo. E’ quanto emerge dall’analisi condotta da Ford sui dati di immatricolazione di S&P Global Mobility.

“Siamo orgogliosi dell’intera famiglia Mustang, di ciò che rappresenta per Ford e soprattutto per i nostri fan e clienti appassionati di Mustang”, ha dichiarato Dave Bozeman, vice presidente della divisione Enthusiast Vehicles di Ford Blue e Ford Customer Service. Secondo i dati interni di Ford, gli Stati Uniti rimangono la patria Mustang ovvero dove si concentra la richiesta più elevata da parte dei clienti (il Paese d’Oltreoceano rappresenta il 78% delle vendite globali). Altri mercati dove nel 2022 si è registrata una crescita delle vendite Mustang sono la Germania, con un aumento del 17,0%, la Gran Bretagna, dove l’incremento è stato del 14,4%, la Svizzera, con un rialzo del 14,9% e il Medio Oriente dove le vendite sono cresciute del +7,4%. La nuova Ford Mustang di settima generazione, in arrivo nel 2024, aggiunge un altro capitolo a questa icona, offrendo l’aspetto, il suono e il fascino dell’auto sportiva più venduta al mondo negli ultimi dieci anni. Cabrio o coupè, V8 o 4 cilindri turbo, manuale o automatica, la Mustang offre diverse possibilità di scelta. La Mustang ha due nuovi motori: un EcoBoost da 2,3 litri e il più potente V8 Coyote da 5,0 litri della Mustang GT. Disponibili, inoltre, la nuova funzione Remote Rev, che consente di far girare il motore dell’auto a distanza utilizzando il telecomando, e il nuovo Electronic Drift Brake. Mustang Dark Horse espande la gamma con un nuovo nome per definire le prestazioni del marchio e punta a creare un nuovo riferimento per le prestazioni su strada e su pista. Equipaggiata con un V8 da 5,0 litri appositamente modificato, è capace di sprigionare una potenza di 500 cavalli.

Con il recente lancio a Taiwan e in Australia, il SUV Mustang Mach-E , la “parte” elettrica della famiglia Mustang, è ora disponibile in 39 Paesi. Ford punta ad aumentare la produzione di veicoli elettrici fino a 600mila unità all’anno entro la fine del 2023 e superare il target annuale di 2 milioni entro il 2026.

