Ford, parte “A Tutta Carica”, un’avventura on the road nel Cilento

ROMA (ITALPRESS) – Ford lancia una sfida agli spiriti più avventurosi con “A Tutta Carica”, un’iniziativa che riscrive il concetto di viaggio in elettrico a bordo di Ford Explorer. L’obiettivo? Ridefinire il concetto di esplorazione e dimostrare che l’elettrico è sinonimo di libertà e scoperta. Come? Attraverso un’esperienza on the road nel cuore del Cilento.

Ford è alla ricerca di tre coppie intraprendenti pronte a vivere un’esperienza unica e a riscrivere le regole del gioco. Aspiranti esploratrici ed esploratori possono partecipare alle selezioni caricando sulla piattaforma dell’iniziativa, entro il 6 novembre, un video di presentazione insieme alla persona del proprio cuore. Nel video, candidate e candidati dovranno raccontare chi sono, perchè si sentono intraprendenti Explorer e cosa fa di loro la coppia perfetta per questa avventura.

“A Tutta Carica” è una piccola odissea on the road che diventerà il cuore di una web-series, la cui narrazione è affidata alla sagace ironia di Victoria Cabello e Paride Vitale. Nei panni di moderni “Omeri”, la coppia di amici e viaggiatori guiderà il pubblico in una narrazione dissacrante, con l’inconfondibile ironia a cui ha abituato il proprio pubblico. Passando per paesaggi spettacolari e sfide inaspettate, le coppie di “A Tutta Carica”, dimostreranno che l’elettrico può essere sinonimo di libertà e avventura e scopriranno un nuovo concetto di esplorazione, dove ogni sfida diventa l’opportunità per superare i propri limiti, incarnando appieno lo spirito Ford: la voglia di fare, senza scendere a compromessi.

foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).