Ford ha svelato in anteprima mondiale il nuovo Explorer 100% elettrico, il primo veicolo a emissioni zero prodotto dal marchio presso l’Electrification Center di Colonia in Germania. Fa infatti da apripista all’impegno dell’Ovale Blu: vendere in Europa, entro il 2030, una gamma di vetture 100% elettriche.

xm4/tvi/gtr