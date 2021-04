Ford Puma leader segmento nel mercato privati nel primo trimestre

Ford Puma, il crossover compatto dell’Ovale Blu, è leader del segmento, nel mercato privati, nel primo trimestre del 2021. A un anno dal lancio, conferma il suo successo tra i consumatori italiani grazie al design degli esterni dalle linee sinuose, la maggior capacità di carico della categoria e la motorizzazione EcoBoost Hybrid. Con più di 8.000 unità vendute nel primo trimestre del 2021, di cui il 76% con motorizzazione mild hybrid, e uno share del 11,1% nel segmento dei crossover nel mercato privati, Puma rappresenta il perfetto equilibrio tra stile, versatilità, tecnologia e connettività, abbinati al piacere di guida tipico delle vetture dell’Ovale Blu.

Affascinante, dinamica e sportiva, Puma interpreta l’evoluzione della filosofia human centric di Ford, realizzata per coniugare un design accentuato e immediatamente riconoscibile, con soluzioni pratiche e funzionali dello spazio che la rendono una scelta molto adatta anche per le famiglie.

La motorizzazione EcoBoost Hybrid, offerta con potenza da 125 e 155CV, disponibile oggi anche abbinata al cambio automatico DCT a 7 rapporti, offre un’esperienza di guida più reattiva e gratificante, ottimizzando l’efficienza nei consumi. Il pluripremiato propulsore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri è supportato, nelle fasi attive di avviamento e accelerazione, da un motore elettrico (starter/generator), alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V. “Fin dal lancio, Puma ha entusiasmato subito i clienti perchè coniuga un design dalle linee sinuose con una soluzione intelligente dello spazio come il MegaBox e l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid”, ha commentato Luca Caracciolo, Direttore Passenger Cars Ford Italia”Lo stile seducente di Puma nasconde una praticità da crossover compatto senza precedenti, supportata da tecnologie di assistenza alla guida e strumenti di connettività che il consumatore ormai si aspetta. Puma è l’auto perfetta per chi ricerca stile, funzionalità ma è anche attento ai costi di gestione e all’ambiente”.

La scelta ecosostenibile dell’EcoBoost Hybrid si abbina anche al divertimento e al piacere di guida tipici dell’Ovale Blu che, su Puma, sono garantiti dalla possibilità di adattare le modalità di guida in base al proprio stile o alle condizioni stradali, grazie ai Drive Modes . Le tecnologie di assistenza alla guida e il modem integrato FordPass Connect ne completano la ricca dotazione di serie, rendendo Puma – premiata con le 5 stelle EuroNCAP – più sicura, e sempre connessa. Nell’ambito dell’offerta Ford di crossover e SUV, anche Kuga ha ottenuto degli ottimi risultati in questa prima parte dell’anno. La Ford più elettrificata di sempre, grazie alle tre motorizzazioni ibride disponibili (EcoBlue Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid), è leader del segmento nel mercato privati nel mese di marzo con oltre 1.300 unità immatricolate.

(ITALPRESS).