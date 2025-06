Ford richiama 1 milione di veicoli negli Usa per problemi a telecamera

ROMA (ITALPRESS) – Ancora problemi per Ford che richiama un milione di veicoli. Secondo quanto riporta Everyeye Auto, si tratta nel dettaglio di 1.075.299 unità, tutte localizzate negli Stati Uniti e con potenziali problemi alla telecamera posteriore.

Il richiamo riguarda modelli a marchio Ford e Lincoln, compresi alcuni della Serie F, le Mustang, le Bronco, le Escape, le Expedition, le Edge, i furgoni Transit, l’elettrica Mach-E, la Nautilus, la Corsair e il pick-up Ranger.

Il problema non riguarderebbe l’hardware della telecamera, e la soluzione prevede un aggiornamento del software, da effettuare in officina oppure tramite internet, qualora le auto lo permettessero.

Nei giorni scorsi la National Highway Traffic Safety Administration aveva richiamato sempre negli Usa oltre 29 mila veicoli Ford a causa di un braccio di controllo staccato.

