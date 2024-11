Ford sospenderà produzione pickup F-150 Lightning fino a inizio 2025

Roma, 31 ott. (askanews) – Ford Motor sospenderà la produzione del suo camion elettrico F-150 Lightning per diverse settimane, poiché le prospettive per i veicoli elettrici rimangono pessimistiche, con le case automobilistiche che si trovano ad affrontare una domanda in calo.

Il colosso automobilistico statunitense di Dearborn (Michigan), ha reso noto oggi che metterà in pausa la fabbrica di assemblaggio che produce il camion alimentato a batteria da metà novembre al 6 gennaio. Il Lightning, un elemento centrale della strategia EV della casa automobilistica tradizionale, è stato vittima di forti tagli di prezzo e di un calo di interesse da parte dei consumatori. “Continuiamo ad adattare la produzione per un mix ottimale di crescita delle vendite e redditività”, ha affermato Ford in un comunicato.

La pausa giunge meno di un anno dopo che Ford ha annunciato l’eliminazione permanente un turno di produzione nello stabilimento nella periferia di Detroit, dove costruisce il veicolo elettrico, la cui versione termica costituisce uno dei veicoli più venduti negli Usa. La mossa giunge anche pochi giorni prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, dove il sostegno del governo per i veicoli elettrici è stato fortemente dibattuto.

Le case automobilistiche Usa nell’ultimo anno si sono affrettate ad adeguare i piani per i loro modelli elettrici dopo aver riscontrato una domanda più debole del previsto da parte degli acquirenti di auto.