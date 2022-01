Forestale, in Campania 3.100 reati e 4 mln sanzioni nel 2021

Quasi 90mila controlli, oltre 3.100 (3.137) reati contestati, con più di 1.000 (1.009) sequestri, 17 arresti e 3.254 illeciti amministrativi contestati, per un importo complessivo di quasi 4,1 milioni di sanzioni (4.080.208, 62). Questi i risultati dell’attività dei Carabinieri Forestali in Campania nel 2021, contenuti in un rapporto ad hoc dedicato al contrasto alle gestioni illecite di rifiuti, ai roghi tossici e agli scarichi fuorilegge nei ‘Regi Lagni’ e nel Fiume Sarno, prevenzione degli incendi boschivi, lotta al bracconaggio, ai disboscamenti illegali e all’ inquinamento delle acque e suoli da reflui zootecnici.