Forestali in Campania, dalla Regione 56 mln per pagare gli stipendi arretrati

In arrivo 56 milioni di euro per il pagamento degli stipendi dei Forestali della Campania. La decisione nel corso di un nuovo incontro del tavolo di partenariato istituito dalla Regione Campania per affrontare la vertenza degli operai idraulico-forestali, al quale hanno partecipato i segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Campania, i rappresentanti di Uncem e Upi Campania e della Città metropolitana di Napoli. Nel corso dell’incontro, presieduto da Nicola Caputo, consigliere delegato all’Agricoltura del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, è stato annunciato che – si legge in una nota della Cgil – domani verrà approvata dalla giunta regionale la delibera sull’Accordo di Programma Quadro e che, contestualmente, l’assessorato all’Agricoltura sta predisponendo i decreti per l’anticipazione di 56 milioni di euro utili al pagamento delle spettanze arretrate. Inoltre, si sta procedendo alla liquidazione nei confronti degli enti montani che non avevano ancora chiuso la rendicontazione per gli anni 2015, 2016 e 2017. (