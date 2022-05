Forestazione urbana, avviso per i comuni della Città Metropolitana: scadenza il 24 maggio

La Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni della Città Metropolitana per la presentazione di proposte di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana da candidare a finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 – Componente 4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” di cui all’Avviso del Ministero della Transizione Ecologica. La scadenza è fissata per il 24 maggio. I Comuni potranno candidare progetti di forestazione su aree minime di 3 ettari (o di 1 ettaro nell’ambito dei minimi consentiti dall’Avviso). Per garantire un qualificato supporto ai Comuni la Città Metropolitana ha sottoscritto un Protocollo di intesa con il Dipartimento di Agraria dell’ Università Federico II di Napoli che provvederà a garantire le competenze professionali previste dal bando del MiTE. L’obiettivo è quello di piantare quasi 800mila piante entro il 2024 per migliorare la qualità dell’aria e contrastare le relative misure di infrazione europee.