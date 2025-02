di Nico Dente Gattola

Può una persona che ha superato i 40 partecipare ad un concorso pubblico? Intendiamoci: non ci sono impedimenti se non quelli anagrafici fissati nel bando ma piuttosto ha senso? Non si rischia di sembrare fuori luogo o peggio di sottrarre opportunità ai giovani? Quando poi le proprie occasioni sono già capitate e in fin dei conti ognuno ha trovato la propria stabilità, illusoria o meno questo non rileva.

Un tempo forse la risposta sarebbe stata scontata ma oggi non è più così e anche questa convinzione sta vacillando colpa di una società sempre più precaria in cui anche superati i 40 si è per forza di cosa ancora in discussione.

Per dire: qualche settimana fa ho partecipato a Roma alla prova preselettiva per il concorso a Giudice Tributario: ebbene dopo tante incertezze sul da farsi alla fine ho accettato la sfida con me stesso e quindi sveglia in nottata e via alle operazioni!

Ora non ha importanza tanto l’esito ma di sicuro tutto ciò è stato per me fonte di riflessione, anche la stessa partecipazione alla preselezione.

Tutto pensavo tranne che trovarmi a rivivere l’esperienza del “concorsista”, di fare una fila, aspettare ore per cimentarmi nella prova.

Tutto uguale si dirà, non proprio perché ad essere cambiati eravamo molti dei partecipanti come dire non di primo pelo come del resto me e quindi era differente lo stato rispetto a concorrenti più giovani.

E non era difficile rendersene conto scambiando qualche chiacchiera o carpendo involontariamente qualche frase di qua e di là nelle file.

Ora chi non mi conosce bene o dal di fuori della mia vita può pensare che non sono mai contento di quanto raggiunto o peggio che sono un attempato cinquantenne (54 primavere per la precisione) che non si rassegna al passare del tempo e si diverte a fare la vita del post laureato (con 30 anni di meno certo); insomma una sorta di “ forever Young” .

Ma non è così e la mia storia professionale lo testimonia visto che dopo 20 anni di professione ho abbandonato la professione forense e ho optato per l’esclusività delle funzioni come magistrato onorario, rimettendomi in gioco.

Naturale quindi continuare su questa strada a prescindere dalle possibilità di riuscita e da come mi sarei sentito.

Oddio, a dire il vero sono onesto, qualche dubbio sul punto serpeggiava nel mio intimo perché nei giorni precedenti immaginavo di sostenere la prova con gente molto più giovane di me: certo c’erano tanti ragazzi che si stanno affacciando alla vita lavorativa ma anche tante persone della mia generazione.

Ecco sarà che per natura sono un grande osservatore cui piace riflettere su quanto vede ma questo particolare continua a giorni a farmi pensare visto anche il numero di candidati presenti alla prova, più di 4000!, di cui alcuni come detto anche più grandi del sottoscritto.

Di sicuro si tratta di numeri tutt’altro che insignificanti evidenza di un trend che ormai in atto da tempo, indubbiamente in crescita.

La mia analisi riguarda il mio ambito di provenienza studi in giurisprudenza un tempo garanzia di un sicuro approdo professionale e quindi descrivo l’esperienza e le sensazioni che ho vissuto come dire “ sulla mia pelle”.

Fenomeno che però, va precisato, riguarda non solo il mondo del diritto ma anche altri ambiti .

Ora per tornare alla mia sfera è indubbio che la crisi della libera professione gioca un ruolo tutt’altro che marginale poiché è inutile negarlo molto spesso soprattutto al sud non riesce più a garantire le stesse garanzie e sicurezze del pubblico impiego.

Da qui la grande corsa verso il posto pubblico e quindi i grandi numeri che si registrano per ogni bando.

Se però fino a qualche tempo fa il quadro era limitato sostanzialmente ai neo laureati o al limite a coloro che avevano superato da poco i 30 ,adesso tutto è drasticamente cambiato e non uso a caso l’avverbio.

E si perché per i concorsi che si sono banditi dopo il covid abbiamo assistito ad una massiva partecipazione anche di concorrenti anche oltre i 40 anni a volte sopra i 50 o addirittura in qualche caso oltre i 60.

Ma cosa spinge una persona non più tanto giovane a mettersi in gioco e a ripetere un rituale che ormai credeva di avere riposto tra i ricordi?

Io per dire, ho accettato questa sfida e mi sono messo a studiare per questo concorso e ho ripreso i libri in mano dopo tanti anni mosso in primo luogo dalla volontà di progredire e di migliorare ma anche di conseguire certezze ancora precluse.

Sono onesto le incertezze e i dubbi erano tanti ma alla fine ho voluto mettermi alla prova fosse anche per capire se questa voglia di partecipare ad un concorso fosse solo una timida nostalgia verso un tempo passato o fosse qualcosa di più concreto.

Bel conflitto interiore, ma non credo alla fin fine di essere un caso isolato.

Chi dopo i 40 anni accetta di sottoporsi ad un concorso ,lo fa spinto dall’esigenza di migliorare la propria posizione e di avere quelle garanzie che per esempio la libera professione non garantisce più.

La scelta di presentare la domanda è forse la cosa più semplice e del resto chi non pensa almeno dentro di se stesso che tanto ci si può non presentare o anche poi si vedrà?

Le difficoltà cominciano dopo, perché parlo per esperienza personale bisogna passare dalle parole ai fatti ed è qui che sono dolori perché ci si scontra con la dura realtà della vita quotidiana.

Occorre una forte determinazione e una grande forza di volontà : solo così al termine di una giornata di lavoro si riesce a mettere la testa sui libri o ad organizzare il proprio lavoro in modo da ritagliarsi nella giornata dei momenti di studio.

Preparazione complessa e difficile anche perché nel mio caso era da tanti anni che non studiavo per un concorso e devo ammetterlo la difficoltà è stata proprio quella di riuscire a concentrarmi, perché ormai la mia vita e le mie abitudini avevano preso tutt’altra direzione.

Essenziale in questo senso una forte motivazione e avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere, altrimenti le tentazioni e le difficoltà avranno la meglio e non c’è cosa più inutile che perdere del tempo a fare qualcosa giusto per farlo.

Di sicuro non è una scelta che al giorno d’oggi viene fatta tanto per fare ovvero per fare un’esperienza nuova perché il mercato del lavoro è cambiato e molto spesso la partecipazione ad un concorso è vista come l’unica possibilità di recuperare le sicurezze ormai perse o magari godere di garanzie fino a quel momento sconosciute.

Fa impressione ma è così e la tendenza è destinata solo ad aumentare con sempre più generazioni destinate a vivere in un limbo di precarietà e a sgomitare per vincere un concorso.

Ancora più che a fare questo percorso sia la generazione tra i 40 e i 50 vale a dire coloro che nei mitici anni 80 e 90 erano ragazzi e che hanno goduto di un benessere oggi fortemente intaccato.

Da qui l’esigenza di trovare una via d’uscita a questa insicurezza con prospettive fosche per il futuro in primo luogo per la pensione che per tanti rischia di essere un miraggio.

Attenzione, non si tratta della corsa al c.d. “posto fisso” che Zalone in un suo film descrive magistralmente ma della costatazione che solo il vecchio pubblico impiego può ancora garantire certezze ai più sconosciute.

Ma tant’è, se si vuole come dire vivere e non sopravvivere un posto nella pubblica amministrazione da conseguire tramite la partecipazione ad un concorso è un opzione da non trascurare in tempi così incerti.

Ma a prescindere da queste considerazioni vale la pena di percorrere questa strada dopo una certa età?

Sulla scorta di quella che è stata la mia esperienza posso dire con certezza assolutamente si perché è giusto mettersi in gioco e cercare di progredire o di migliorare la propria posizione sempre che ci siano delle reali motivazioni.

Magari l’osservatore distratto può pensare che alla base di ciò vi sia anche il timore di essere messi da parte e di finire ai margini della società ma non è così , nulla di più sbagliato, perché siamo nel mezzo di un cambiamento anche sociale, non sempre positivo certo.

Ma tornando a me stesso mi domando cosa mi rimane di una trasferta romana ? una perdita di tempo come si potrebbe pensare? Tutt’altro ! la consapevolezza che forse la mia strada professionale non è ancora terminata ovvero non ha ancora trovato il suo approdo definitivo e che sta a me stesso e alla mia determinazione far si che ci siano nuove tappe.

Una cosa guardando dentro me stesso la devo dire : per l’intera giornata l’adrenalina e le emozioni sono state quelle di un tempo e questo non lo credevo ed è stata una bella sensazione.

Non è però nostalgia per il tempo andato sarebbe sciocco ed inutile e non mi porterebbe da nessuna parte, rischierei di essere patetico e fuori luogo.

Non mi sono sentito come un cinquantenne attempato che rincorre il passato ma pittosto come una persona che accetta di mettersi in gioco per ottenere un cambiamento.

L’emozione e l’adrenalina tornate a fare capolino dentro di me non erano un ricordo del passato ma bensì erano legate al mio presente e quindi ben venute!