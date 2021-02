Forex: cosa aspettarsi dal cambio euro dollaro nei prossimi mesi?

Il cambio euro dollaro è un termometro fondamentale per la finanza globale, un asset utilizzato da migliaia di trader e analisti per comprendere i nuovi possibili scenari sul piano interazionale. Il deprezzamento del dollaro nel 2020 nei confronti dell’euro ha caratterizzato tutto l’anno, una tendenza sostenuta dalle politiche monetarie della FED e dall’aumento delle riserve in euro delle banche centrali.

Molti Paesi hanno cercato di proteggere l’apprezzamento della propria valuta nazionale, attraverso operazioni di vendita della moneta nazionale per comprare posizioni in dollari convertite in buona parte in euro. Questo processo ha favorito la svalutazione del biglietto verde e il rafforzamento della moneta unica, insieme all’annuncio del Recovery Fund europeo e al poderoso piano di QE della BCE guidata da Christine Lagarde.

Attualmente il cambio EUR/USD si trova intorno a 1,20, tuttavia le previsioni degli esperti stimano un possibile mantenimento del cross valutario tra 1,18 e 1,27 nel primo semestre del 2021. Per la fine dell’anno i pareri invece sono discordanti, con gli analisti di Ubs che indicano un target a 1,27 per il secondo semestre, mentre i professionisti di Mps Capital Service vedono un recupero del dollaro nella seconda parte dell’anno con una tendenza del cambio verso 1,15.

Come investire sul cambio euro dollaro con il trading online

Le prospettive di incertezza sul cambio euro dollaro richiedono un approccio prudente, infatti per fare trading online nel Forex è sempre più importante utilizzare sia l’analisi tecnica che l’analisi fondamentale. Capire quali potrebbero essere gli scenari futuri non è semplice, per questo motivo è essenziale comprendere come costruire strategie efficaci e approfittare della volatilità sul cross valutario EUR/USD.

Un supporto importante si trova sullo storico portale “MigliorBrokerForex.net”, un sito web autorevole gestito da esperti del settore, molto apprezzato nell’ambiente per la qualità delle sue guide gratuite sul trading online e gli approfondimenti sul Forex. La piattaforma è attiva dal 2012 ed è un punto di riferimento per migliaia di trader, con un’offerta di contenuti ampia e variegata che spazia dalle recensioni dei migliori broker alle segnalazioni sulle truffe nel trading.

Rivolgersi a professionisti qualificati permette di usufruire di un valore aggiunto notevole, per migliorare le proprie competenze di trader e avere a disposizione più informazioni per capire come investire nel mercato valutario. A differenza di altri ambiti, il Forex richiede un approccio professionale e capacità adeguate nell’uso dei grafici per l’analisi finanziaria, integrando nella proprie valutazioni anche l’interpretazione dei fattori macroeconomici più rilevanti.

Nel trading Forex esistono molti eventi che possono influenzare gli andamenti dei cross valutari, come le politiche monetarie delle banche centrali, le decisioni dei governi, i dati economici e la geopolitica internazionale. Questi aspetti devono essere utilizzati per realizzare previsioni accurate, con stime a breve e lungo termine che aiutano ad orientarsi nel mercato delle valute, per investire sul cambio euro dollaro in modo sostenibile ed efficiente.

I fattori chiave da valutare per il trading sul cambio euro dollaro

Con l’analisi tecnica e fondamentale è possibile ottenere due vantaggi, da un lato studiare i movimenti del prezzo del cambio euro dollaro, sia per quanto riguarda l’andamento storico sia per quello più recente e attuale, dall’altro si possono adeguare le proprie strategie agli scenari internazionali. Si tratta del lavoro realizzato dagli analisi professionisti, i quali seguono con attenzione gli sviluppi delle vicende più importanti per capire come adattare le proprie stime nel corto e nel lungo periodo.

Tra i fattori da considerare per effettuare stime sul cross EUR/USD ci sono innanzitutto le politiche monetarie della FED e della BCE, capaci di interferire con i risultati economici e finanziari dei rispettivi Paesi, attraverso la manipolazione dei tassi d’interesse e gli acquisti di titoli di Stato e obbligazioni corporate. Allo stesso tempo non bisogna sottovalutare le azioni intraprese dagli altri Paesi, in quanto il ruolo del dollaro di valuta di riferimento per le riserve rende cruciali le manovre degli altri Stati e delle relative banche centrali.

Ovviamente anche la situazione globale ha degli effetti sul cambio euro dollaro, poiché il biglietto verde viene ancora indicato come un asset rifugio, con acquisti che aumentano durante i momenti di crisi come avvenuto tra marzo e giugno del 2020. Inoltre è importante tenere in conto i dati sui tassi di disoccupazione, la creazione di nuovi posti di lavoro, i numeri ufficiali sul PIL, la governance politica e i livelli di debito dell’Eurozona e degli Stati Uniti.