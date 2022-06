Forex: strategie, migliori broker del momento e coppie di valute da monitorare

Il mondo del Forex sta attraversando una fase particolarmente dinamica e interessante, grazie ad un numero sempre maggiore di persone che si avvicinano a questa forma d’investimento e a una galassia di servizi che si fa giorno dopo giorno sempre più completa. I migliori broker hanno infatti resto estremamente sicure le piattaforme che possono essere ormai utilizzate con la stessa serenità con cui è possibile ricorrere ad una banca online. Inoltre queste piattaforme sono state anche arricchite con funzionalità aggiuntive significative.

Molto spesso questi strumenti di gestione degli investimenti si intrecciano alla perfezione con le strategie per il forex, in quanto consentono di mettere in pratica una serie di comportamenti che hanno lo scopo di ottimizzare gli investimenti. Ovviamente resta sempre fondamentale non sottovalutare mai i rischi che ogni investimento presenta. Per far questo vi sono anche degli ottimi automatismi che i trader hanno iniziato ad utilizzare con maggiore frequenza, in grado di far scattare le vendite in automatico al raggiungimento di valori prestabiliti.

I broker del momento

Tra i migliori broker forex si distingue eToro, intermediario in grado di coinvolgere 25 milioni di utenti in tutto il mondo e caratterizzato da grafiche particolarmente intuitive e da funzionalità di gestione avanzate ma facili da apprendere. Questo broker è celebre anche per il copy trading, la possibilità che permette di replicare le mosse di alcuni popular investor che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti.

Riceve sempre più apprezzamenti anche Capital.com, una piattaforma che presenta un deposito minimo di appena 20 euro (ideale per chi desidera fare dei test) e permette di operare in totale assenza di commissioni sulle compravendite. Particolarmente adatto per il trading è anche il servizio messo a punto da FPMarkets che applica degli spread molto esigui sui differenziali tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di un asset (tra i più bassi del settore). Trade.com si caratterizza invece per la profondità della sua analisi tecnica.

Per questo motivo viene spesso scelto da diversi trader che operano con le coppie di valute e che desiderano integrare un’analisi personale, derivante anche dalla consultazione dei dati macroeconomici, con un servizio approfondito di analisi tecnica. Infine merita sicuramente di essere segnalato anche Plus 500 che oltre ad avere degli spread molto contenuti, ha anche un catalogo particolarmente ampio. In generale questi broker sono tutti molto gettonati e presentano delle ottime funzionalità di gestione delle operazioni.

Le coppie di valute da monitorare

Alla luce della notevole inflazione che sta interessando Stati Uniti ed Europa sono in molti a ricercare delle valute emergenti che potrebbero avvantaggiarsi (o meglio recuperare terreno) proprio su queste regine del mercato valutario. Tra le valute tenute maggiormente sotto osservazione in questo periodo vi sono sicuramente il dollaro canadese, la sterlina britannica, il franco svizzero, lo yen giapponese e la corona svedese. Alcune coppie molto interessanti che includono queste valute sono ad esempio:

Dollaro canadese/dollaro USA .

Dollaro USA/Franco svizzero.

Euro/Franco svizzero.

Dollaro USA/Yen giapponese.

Sterlina/dollaro canadese .

Euro/Yen giapponese.

Franco svizzero/yen giapponese.

Ovviamente il buon esito di un investimento non dipende solo dalla coppia scelta ma anche dalla capacità di prevederne il giusto andamento, selezionando quella delle due valute che risulterà poi effettivamente in grado di guadagnare terreno nei confronti dell’altra. E’ molto importante anche cercare di individuare un buon punto d’ingresso, ovvero un momento adatto per investire. A tal fine è sicuramente utile mantenere sempre un buon livello informativo in ambito macroeconomico e utilizzare gli strumenti di analisi tecnica a cui i migliori broker permettono di accedere.