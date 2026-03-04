Foria 46, nel cuore di Napoli un pub a chilometro zero e gluten free

Nel cuore pulsante del centro storico, il pub Foria 46 si conferma punto di riferimento per gli amanti del gusto autentico e dell’inclusività alimentare. Parte integrante dell’universo Rescigno, il locale porta in tavola una filosofia chiara: eccellenza delle materie prime, filiera cortissima e un’attenzione meticolosa al mondo gluten-free.

La vera forza di Foria 46 (clicca qui per raggiungerlo) risiede nella sua “filiera chiusa”. Qui il concetto di Km 0 non è uno slogan, ma una realtà quotidiana: la carne proviene direttamente dalla storica Macelleria “A Chiànca”, il pane è sfornato dal panificio di famiglia e i dolci arrivano dalla pasticceria del gruppo. Anche il beverage parla la lingua della personalizzazione: la birra della casa, la Foria 46, è una “cotta” esclusiva studiata e selezionata personalmente dal proprietario, Gianpaolo Nacar, per sposarsi perfettamente con l’offerta gastronomica.

Foria 46 abbatte le barriere: tutto il menù è disponibile in versione senza glutine, senza alcuna necessità di prenotazione. Un impegno costante per garantire a chiunque il piacere di un’esperienza pub completa, sicura e identica nel sapore alla versione tradizionale.

Tra i possibili antipasti fatti in casa, disponibili anche gluten-free, ci sono: bastoncini di mortadella, ciliegine di mozzarella di bufala impanate, polpettine di melanzane e provola, straccetti di pollo e patatine con wurstel e formaggio.

Tra i burger più richiesti, anche senza glutine, per il periodo di fine inverno/inizia primavera ci sono il panino con porchetta di Ariccia, provola e sformato di melanzane rosso, quello con pulled pork, songino e salsa BBQ e l’hamburger di manzo, bacon, fontina, iceberg e pomodoro.

Grande la selezione di birre, tra le quali sono degne di nota, la Birra Foria 46, l’esclusiva bionda artigianale della casa, alternative alla spina come Pils o Corsendonk Rossa e opzioni gluten-free come la Birra Igea o N’artigiana.

“Vogliamo che Foria 46 sia casa per tutti. Dalla carne della nostra macelleria alla birra che abbiamo voluto personalizzare, ogni dettaglio racconta la nostra passione per Napoli e per la qualità senza compromessi, che sia con o senza glutine.” — specifica la famiglia Rescigno.