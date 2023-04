(Adnkronos) – Due morti in seguito allo schianto di un deltaplano a motore in Emilia-Romagna. La tragedia tra Filetto e Villafranca, in provincia di Forlì-Cesena, verso le 19 di questa sera, quando il velivolo, partito dall’aviosuperficie di Villafranca è precipitato.

Le vittime sono l’istruttore di volo di 60 anni e l’allievo di 32. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.