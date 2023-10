Formazione: 30 trend per il 2030, a Napoli l’evento organizzato da Cfmt con Manageritalia e Confcommercio

“30 Trend per il 2030” fa tappa a Napoli. Giovedì 19 ottobre dalle ore 18 alle 19.30 nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova, sarà possibile prendere parte all’incontro organizzato dal Centro di Formazione Management del Terziario in partnership con Manageritalia e Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania. Un evento esclusivo che consentirà a tutti i partecipanti di effettuare un viaggio nel tempo per scoprire come vivremo, come lavoreremo e come faremo affari nel 2030 grazie al nuovo libro del futurologo ed esperto di tendenze, Thomas Bialas. Durante il suo intervento, l’autore condividerà una prospettiva innovativa su alcuni dei temi più caldi del momento, tra questi il cambiamento climatico, le innovazioni tecnologiche e il nuovo ordine mondiale. In apertura i saluti istituzionali del vice sindaco e assessore comunale all’urbanistica, Laura Lieto. Coordinerà i lavori la giornalista Valeria Ciardiello. ‘Siamo entusiasti di questo evento – fa sapere Fabio Del Prete, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania – che offrirà a manager ed imprenditori uno sguardo lungimirante ed avvincente sulle tendenze del prossimo futuro: dal Metaverse Commerce alla Green Wars, passando dal Food 4.0, al Cash Crash e al Deep Design. I trend di oggi sono già immediatamente visibili. È quindi urgente osservarli e adattarli, agendo subito nella sfera d’azione personale e strategico-imprenditoriale. Le tendenze di domani, invece, saranno a breve visibili, pertanto, dovranno essere analizzate nel dettaglio, per prepararsi tempestivamente e rimanere competitivi. Viviamo in un mondo in costante evoluzione ed è quindi fondamentale comprendere in anticipo come e quali megatrend influenzeranno il nostro futuro economico, sociale e lavorativo’. ‘Negli ultimi 3 anni – è il commento di Mario Del Pezzo, Project Leader della Commissione Trasformazione Lavoro Manageritalia Campania – abbiamo affrontato ed esaminato i principali cambiamenti del mondo del lavoro, proiettandoci in nuovi contesti di digitalizzazione dei processi e del lavoro stesso. Una tema quello della ‘Trasformazione del lavoro’ che trova con questo evento un contest per analizzare scenari futuri e accompagnare manager ed imprenditori nell’individuare ed intercettare le nuove prospettive nel mondo del lavoro. Durante l’evento, non si assisterà soltanto ad una presentazione di dati e cifre, ma anche ad una sfida al pensiero convenzionale. Attraverso discorsi stimolanti e argomenti controversi, ci spingeremo a guardare oltre le tendenze apparenti e a considerare nuove prospettive sul futuro economico del nostro mondo, sia dal punto di vista tecnologico che geopolitico’. Al termine dell’incontro sarà possibile prendere parte ad una visita guidata alla Cappella di S. Giacomo, importante perché oltre agli altari e gli affreschi di noti artisti del ‘500 e del ‘600 riveste curiosità per una enigmatica iscrizione a parete in codice che sarebbe collegata alla oramai nota vicenda del personaggio storico rumeno Vlad III di Valacchia (che avrebbe ispirato il Dracula romanzato di Bram Stoker). Si passerà poi alla visita della Chiesa di Santa Maria La Nova, con il suo splendido soffitto in lamine d’oro zecchino nel quale sono incassati ben 46 dipinti.