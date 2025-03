Formazione 4.0, “Cultura al Digitale”: nasce l’Hub Calabria-Campania

Nasce ufficialmente l’Hub Calabria Campania ‘Cultura al Digitale’ di Dicolab. Si tratta di un ambizioso progetto di formazione gratuita dedicato a professionisti e operatori del settore, promosso dal ministero della Cultura – Digital Library all’interno del Pnrr Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEU. Il progetto, gestito da Fondazione Idis – Città della Scienza, Mediateur e Accademia Da Vinci, è parte di una rete di 10 hub nazionali e offrirà oltre 40 corsi gratuiti a partire da marzo 2025 e fino a febbraio 2026. I corsi, della durata di tre ore, saranno tutti svolti in modalità laboratoriale, con un approccio pratico e operativo. Tra i docenti coinvolti vi sono direttori di musei e istituti culturali, docenti universitari, professionisti ed esperti provenienti da tutta Italia. Le sedi principali saranno a Napoli, a Città della Scienza, e a Cosenza, all’Accademia Da Vinci, ma sono in programma anche appuntamenti alla Reggia di Caserta, all’Università Suor Orsola Benincasa, al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, al Parco Archeologico di Crotone e Sibari. I corsi sono rivolti al personale di istituti culturali pubblici e privati, del ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, a imprese e professionisti del settore, a laureandi e ricercatori di università e accademie. La formazione è gratuita e certificata con Open Badge, lo standard di certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze acquisite utilizzato a livello europeo e spendibile in tutte le sedi europee e nazionali.