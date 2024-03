Formazione 4.0, Igt lancia “Ai Girls”: percorsi digitali per un futuro più inclusivo

Igt torna con un programma di formazione digitale gratuito dedicato alle studentesse di tutta Italia. Un progetto per trasmettere alle ragazze nuove competenze in ambito tecnologico e contribuire a colmare il gender gap, il divario di genere, costruendo comunità più consapevoli e inclusive per le nuove generazioni. Ai Girls è ideato e sostenuto da Igt, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato, e curato da Codemotion, la più grande community tech in Europa che attraverso la sua piattaforma offre percorsi di crescita professionale per gli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti in ambito tecnologico. Ai Girls è un corso di formazione digitale gratuito che si rivolge a oltre 300 studentesse dai 16 ai 18 anni della Scuola secondaria di secondo grado, in questa prima edizione. L’obiettivo è coinvolgere le ragazze in un percorso che le stimoli a valutare un futuro di studi e professionale nell’ambito delle materie Steam (science, technology, engineering, art, mathematics) e dello sviluppo software, ispirando una nuova generazione di appassionate programmatrici e future professioniste delle Steam. Il corso è composto da laboratori pratici su creative coding e intelligenza artificiale da remoto, 15 ore di laboratori live con educatori esperti di didattica e tecnologia e da contenuti ‘on-demand’, 15 ore asincrone tra challenge, approfondimenti ed esercizi. A partire da marzo per dieci settimane, infatti, in accordo con la scuola sono previste per le studentesse fino a 30 ore di Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Codemotion ha creato una piattaforma per mettere a disposizione delle partecipanti contenuti con tecnologie open e accessibili, sfide di coding, video tutorial creati ad-hoc, contenuti di riepilogo tra una lezione e l’altra e altro materiale pensato per agevolare la realizzazione di progetti concreti e innovativi.