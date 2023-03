Formazione 4.0, tecnologie digitali e realtà aumentata: accordo tra Graded e Itis Volta di Napoli

Formazione innovativa per giovani talenti: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha siglato un accordo di collaborazione con il corso di Automazione e Robotica dell’ITIS Volta di Napoli che offrirà così ai suoi studenti un PCTO (Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, l’ex Alternanza Scuola-Lavoro) altamente qualificante sul tema della manutenzione 4.0 degli impianti.

A coordinare le attività per Graded sarà l’ingegnere Claudio Miranda, responsabile Ricerca e Sviluppo dell’azienda, in collaborazione con i docenti del Volta Roberto Scognamiglio e Adolfo Lucisano.

Il percorso è rivolto alle classi 4C e 5C e prevede la partecipazione degli studenti ad attività di formazione e progettazione nell’ambito della manutenzione e gestione degli impianti utilizzando metodi e strumenti dell’industria 4.0: dalle tecnologie digitali alla realtà aumentata.

Il progetto di applicazione della AR alla manutenzione degli impianti elettrici della scuola, in particolare, consentirà agli studenti di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante il corso.

Le attività saranno svolte nei laboratori dell’ Istituto in collaborazione con ingegneri e tecnici Graded che trasferiranno agli studenti esperienze e know-how aziendali.

Sarà così possibile fornire agli studenti un’esperienza formativa concreta e al passo con le più recenti innovazioni tecnologiche, in modo da prepararli adeguatamente alle sfide del mercato del lavoro nonché contribuire attivamente al processo di rinnovamento dell’industria del territorio meridionale, investendo sulla formazione dei giovani e la diffusione di tecnologie all’avanguardia.