Formazione, al via “Gaming e beni culturali”: progetto che unisce musei e videogiochi

Negli ultimi anni il videogioco ha superato i confini dell’intrattenimento, affermandosi come un vero e proprio linguaggio culturale. Capace di raccontare storie, esplorare temi complessi e creare esperienze immersive, è oggi riconosciuto come uno strumento espressivo anche dal mondo della cultura. Musei, istituzioni e professionisti del patrimonio culturale guardano sempre più al videogioco come a una nuova forma di narrazione e coinvolgimento del pubblico. Da questa consapevolezza nasce Gaming e beni culturali. Progettare esperienze interattive per il patrimonio, un progetto di formazione promosso dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali in collaborazione con IIDEA – Italian Interactive Digital Entertainment Association.
L’iniziativa mira a costruire un terreno comune tra il mondo dei musei e quello dei videogiochi, favorendo l’incontro tra competenze, linguaggi e professioni per sviluppare nuove forme di narrazione e fruizione del patrimonio capaci di unire dimensione culturale e innovazione tecnologica. Il percorso accompagnerà operatori e professionisti del settore culturale alla scoperta del linguaggio videoludico, fornendo strumenti teorici e pratici per integrare le logiche del game design nei processi di valorizzazione del patrimonio. Il progetto si articola in una formazione online (ottobre – dicembre 2025) e in una Winter School in presenza (febbraio – marzo 2026), per coniugare approfondimento teorico, sperimentazione pratica e networking tra cultura e industria creativa. Quattro incontri ospitati sulla piattaforma fad.