Formazione, al via “KeepCare School”: 220mila euro per incentivare i migliori talenti

Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, è impegnato anche quest’anno nella promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale con la XV edizione di KeepCare School, l’iniziativa che sostiene i migliori studenti e le migliori studentesse d’Italia, figli e figlie di dipendenti del Gruppo, attraverso il conferimento di borse di studio assegnate esclusivamente in base al merito. L’edizione di quest’anno ha previsto, in particolare, l’assegnazione di ben 419 riconoscimenti, per un importo complessivo pari a 220.400 mila euro, suddivisi in 331 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studentesse e studenti delle scuole superiori, e in 88 borse da 1.000 euro, rivolte invece a universitari. Per poter partecipare al bando, oltre a dover essere figlie e figli di dipendenti del Gruppo assunti a tempo indeterminato da almeno dodici mesi (oltre il 90% dell’organico complessivo), gli studenti e le studentesse delle scuole superiori dovevano aver concluso l’anno scolastico precedente con una media di voti superiore o pari a 7,50/10 o, alternativamente, aver superato l’esame di maturità con una valutazione di almeno 75/100; mentre per le universitarie e gli universitari – di atenei sia pubblici, che privati – era indispensabile aver completato il ciclo di studi in corso con una votazione di laurea di almeno 99/110 o aver conseguito almeno 2/3 degli esami previsti dal proprio piano di studi, mantenendo una media di voti superiore o pari a 27/30. KeepCare School è quindi un’iniziativa in cui il merito è protagonista indiscusso, grazie alla quale numerosi studenti e studentesse, con il loro costante impegno e a rendimenti scolastici elevati, sono stati premiati più volte durante il proprio percorso di studi: nell’edizione appena conclusa, su 419 vincitori, ben 218 (pari al 52%) avevano già ricevuto questo riconoscimento nel corso di una o più delle edizioni precedenti. Anche quest’anno, inoltre, seguendo una tendenza già emersa nelle edizioni precedenti, è stato registrato un incremento delle richieste (477 quelle pervenute), accompagnato anche da un costante miglioramento della media degli studenti e delle studentesse premiati, che per il 74,5% sono figli e figlie di operai e per il 20% di lavoratori e lavoratrici nati all’estero.

Le regioni che hanno ricevuto il maggior numero di premi sono l’Emilia-Romagna e la Sicilia. L’iniziativa KeepCare School, portata avanti da Rekeep sin dal 2010, nel corso delle sue 15 edizioni ha visto la premiazione complessiva di 2.398 studentesse e studenti e l’assegnazione di circa 4.454 borse di studio, per un importo totale pari a oltre 2,4 milioni di euro.