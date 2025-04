Formazione, Audiovisual Napoli Hub: opportunità per giovani under 29

Dopo la grande partecipazione delle passate edizioni, con oltre 200 candidati alle selezioni, si apre il terzo ciclo di Audiovisual Napoli Hub, il percorso di formazione professionale, completamente gratuito, nel settore della produzione audiovisiva e cinematografica, destinato a giovani a rischio di marginalità sociale, culturale ed economica, dai 18 ai 29 anni, residenti nei Comuni della Città metropolitana di Napoli. Promosso da Altra Napoli Ef e Apogeo Ets, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e con la partnership delle associazioni Amici di Peter Pan, Il Grillo Parlante Onlus, Ipe e Sanitansamble Ef, il progetto si avvale del prezioso supporto di aziende e fondazioni private: Fondazione CON IL SUD, che aveva già raddoppiato i contributi raccolti, Fondazione CDP, Fondazione Bracco, Reale Foundation, Fondazione Haiku Lugano, UniCredit, Entain Foundation, Cesare Attolini.

L’offerta formativa è articolata in corsi teorico-pratici e masterclass specialistiche. Il programma didattico prevede una formazione completa in progettazione e riprese video, montaggio, post-produzione e lavorazione del suono, fornendo ai partecipanti tutte le competenze necessarie per inserirsi nel settore audiovisivo. I lavori realizzati dai partecipanti dei primi due cicli formativi, sono visionabili sul sito e sui canali social ufficiali del progetto. Le masterclass rappresenteranno un momento di alta formazione, con la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti di importanti realtà come Prime Video, Sky, Netflix, Cinecittà e l’Accademia del Teatro alla Scala. Questi partner contribuiranno all’offerta didattica attraverso lezioni di alto livello formativo, tenute da alcuni dei loro executives, aperte anche agli studenti universitari. Un elemento centrale del percorso restano le esperienze professionali presso importanti realtà nazionali e internazionali del settore culturale, artistico e audiovisivo. I giovani selezionati avranno l’opportunità di lavorare con enti e aziende, partecipare a progetti reali e vivere esperienze su set e festival cinematografici.

Prime Video, in particolare, offrirà opportunità di stage sui set di future produzioni locali Amazon Original, permettendo ai partecipanti di applicare sul campo le competenze acquisite. Il progetto, patrocinato da Rai e dal Comune di Napoli, continuerà ad essere valorizzato dal sostegno della Film Commission Regione Campania e del Cohousing Cinema del Comune di Napoli, oltre che dalla partecipazione di altre prestigiose istituzioni e aziende che operano nel mondo della cultura e dell’audiovisivo, come Accademia di Belle Arti di Napoli, Accademia Teatro alla Scala, Confindustria Radio Televisioni, Teatro di San Carlo, Teatro Bellini e Upside Production.

Questa terza edizione coinvolgerà anche nuovi partner di rilievo, i cui nomi saranno presto annunciati. Grandi realtà che contribuiranno ad ampliare il network, arricchendo ulteriormente l’offerta formativa e le opportunità professionali per i partecipanti. Audiovisual Napoli Hub risponde alla crescente domanda di professionisti nel settore audiovisivo in Campania formando, attraverso docenti ed esperti di fama nazionale e internazionale, figure professionali come operatori di ripresa, montatori video, videomaker, fonici di presa diretta e sound designer. Il percorso formativo si articolerà in cicli di lezioni frontali e masterclass tenute da esperti del settore e si svolgerà nei 200 mq di spazi riqualificati e messi a disposizione dal Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II in vico Monte della Pietà 1, nel centro storico di Napoli. Il programma prevede, al termine del percorso, l’assegnazione dell’Open Badge Audiovisual Napoli Hub, rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e riconosciuto a livello internazionale.Il bando resterà aperto fino al 30 aprile 2025. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale di Audio Visual al link https://www.audio-visual.it/ contatti/#contact.